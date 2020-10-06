Письменниця не злякалася і все розповіла

Письменниця Світлана Алексієвич зробила несподівану заяву про протести в Білорусі

За її словами, білоруси опинилися один на один з диктаторським режимом Лукашенка, а в країні на протестах перебувають переодягнені російські солдати, які допомогають силовикам мучати людей.

Про це вона заявила на прес-конференції літературного фестивалю Taormina Book в Італії, передає видання Обозреватель.



За словами Нобелівської лауреатки, між Європою і Росією існує негласна домовленість, що Білорусь - зона інтересів Москви.

"І тому ми залишилися одні, нам ніхто серйозно не допомагає, тому що будь-яка допомога ззовні призведе до конфлікту з Росією",- сказала Алексієвич.

Також вона підкреслила, що, покинувши країну, не поїхала в еміграцію, а збирається повернутися назад.

"Я поїхала, щоб побувати у вас, лікарю своєму в Берліні здатися і виїхати додому. Багато хто вважає, що мене вже не пустять додому. У нас таке буває. Але я все-таки спробую повернутися і жити вдома", - сказала Алексієвич.

Вона зізналася, що в Білорусі не відчуває себе в безпеці, тому що всі її однодумці перебувають в ув'язненні або у вимушеній еміграції.

Також раніше повідомлялося, що Світлана Алексієвич заявила, що Олександр Лукашенко повинен піти з поста президента Білорусі, поки ще не пізно. При цьому вона додала, що влада Білорусі оголосила війну своєму народу.

Нагадаємо, лауреат Нобелівської премії закликала Лукашенка піти, поки не пізно.

Як повідомляла Politeka, письменниця Алексієвич розповіла, як зупинити агресію РФ в Україні.

Також Politeka писала, що Соскін пояснив, чому Україна повинна розірвати зв'язки з режимом Лукашенка.

