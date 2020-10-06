РФ вміє лише нити про проблеми, а не виправляти їх

У Кремлі всерйоз злякалися через бажання ЄС скоротити частку імпорту російських товарів і ввести нові санкції



Дійшло до того, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився на санкції ЄС проти Росії і пригрозив Європі заявивши, що "Росія не залишить без уваги" нові обмеження.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Крім того, він згадав про зроблені навесні спроби Кремля умовити провідні світові держави зняти санкції, введені проти РФ у зв'язку з агресивною політикою Росії.

Тоді Кремль хотів скористатися непростою ситуацією, яка виникла у зв'язку з пандемією. Зокрема, президент Росії Володимир Путін пропонував країнам Євросоюзу створити "зелений коридор" для переміщення ліків і товарів медичного призначення. Але пропозиція не викликала ентузіазму за межами РФ.

Попутно Лавров, звинуватив і ООН в тому, що ця організація не підтримала Росію. На думку міністра закордонних справ РФ, ООН нібито не виконала свою правозахисну функцію.

Міністр РФ не забув похвалити європейських бізнесменів, які співпрацюють з РФ, незважаючи на позицію влади своїх країн.

І заявив, що санкції нібито шкодять усім, а не тільки Росії. Сказав, що "на Заході тільки й шукають новий привід, щоб можна було ввести чергові санкції проти Росії".



Нагадаємо, Лавров проговорився про інтерес Росії в білоруських протестах.

Як повідомляла Politeka, Лавров знайшов на кого перекинути провину за протести в Білорусі.

Також Politeka писала, що колишній розвідник КДБ попередив про повалення Путіна.