Британський міноносець HMS Dragon пройшов через Босфор і увійшов у Чорне море

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці спостерігачів за кораблями Cavit Ege Tulça у Twitter.

"Судно HMS Dragon Королівського флоту класу Darling з керованим ракетним комплексом типу 45 HMS Dragon D 35 пройшло через Стамбульський канал на північ у напрямку Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Цілі і завдання перебування судна в акваторії Чорного моря поки що не озвучуються.

📸 HMS Dragon enters the Black Sea: @RoyalNavy Daring class Type 45 Guided Missile Destroyer @HMSDragon #D35 transited #Istanbul strait northbound towards Black Sea (18:00Z). pic.twitter.com/rgLiHcqHUy — Cavit Ege Tulça (@egetulca) October 4, 2020

ЗМІ вже повідомляють, що кораблі Чорноморського флоту РФ ретельно відстежують пересування даного судна Королівського флоту

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