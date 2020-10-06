Британський міноносець HMS Dragon пройшов через Босфор і увійшов у Чорне море
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сторінці спостерігачів за кораблями Cavit Ege Tulça у Twitter.
"Судно HMS Dragon Королівського флоту класу Darling з керованим ракетним комплексом типу 45 HMS Dragon D 35 пройшло через Стамбульський канал на північ у напрямку Чорного моря", - йдеться в повідомленні.
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Цілі і завдання перебування судна в акваторії Чорного моря поки що не озвучуються.
ЗМІ вже повідомляють, що кораблі Чорноморського флоту РФ ретельно відстежують пересування даного судна Королівського флоту
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