Відома письменниця Оксана Забужко зробила різку заяву про екс-президента України Леоніда Кравчука
На її думку, Росія спробувала використовувати главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука і його колишнього першого заступника Вітольда Фокіна для "обнулення" України.
Про це українська письменниця написала на своїй сторінці у Facebook, згадуючи про перший Майдан, який спалахнув у 1990 році.
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"Я теж підозрюю, що свіжа спроба "обнулити" українську державність на рівень палеозої, тобто Кравчука з Фокіним, – це замовлення Москви. Ці двоє тоді були на хорошому рахунку у Кремля",- зазначила Забужко.
Письменниця Оксана Забужко вважає, що в 1990 році Кравчук злякався українців, які вийшли на протест, більше, ніж Москви.
"Тому через рік в Біловезькій пущі навідріз відмовився від "оновленого Союзу", попередньо заручившись результатами референдуму", – підкреслила вона.
Забужко зазначила, що зараз "Москва дає Кравчуку шанс виправити свої помилки, допущені в 1990 році, і роззброїтися перед органами".
"Це типово чекістське міфологічне мислення ще сталінського розливу. Але з цього сценарію нічого у них не вийде. Запізнилися, проїхали", – підсумувала письменниця на своїй сторінці в мережі.
Нагадаємо, Оксана Забужко заявила, якщо РФ вдасться поглинути всю Україну, а це обернеться загибеллю українського народу.Як повідомляла Politeka, Оксана Забужко заявила, що Володимир Путін може готуватися до нового етапу анексії.