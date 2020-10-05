Кравчук не зробив того, що було потрібно

Відома письменниця Оксана Забужко зробила різку заяву про екс-президента України Леоніда Кравчука

На її думку, Росія спробувала використовувати главу української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука і його колишнього першого заступника Вітольда Фокіна для "обнулення" України.

Про це українська письменниця написала на своїй сторінці у Facebook, згадуючи про перший Майдан, який спалахнув у 1990 році.

"Я теж підозрюю, що свіжа спроба "обнулити" українську державність на рівень палеозої, тобто Кравчука з Фокіним, – це замовлення Москви. Ці двоє тоді були на хорошому рахунку у Кремля",- зазначила Забужко.

Письменниця Оксана Забужко вважає, що в 1990 році Кравчук злякався українців, які вийшли на протест, більше, ніж Москви.

"Тому через рік в Біловезькій пущі навідріз відмовився від "оновленого Союзу", попередньо заручившись результатами референдуму", – підкреслила вона.

Забужко зазначила, що зараз "Москва дає Кравчуку шанс виправити свої помилки, допущені в 1990 році, і роззброїтися перед органами".

"Це типово чекістське міфологічне мислення ще сталінського розливу. Але з цього сценарію нічого у них не вийде. Запізнилися, проїхали", – підсумувала письменниця на своїй сторінці в мережі.