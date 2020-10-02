У Москві в Третьяковській галереї повісили портрет ватажка батальйону "Сомалі" Михайла Толстих, більше відомого як Гіві

Картину показали у рамках виставки, присвяченої перемозі "у Великій Вітчизняній війні", а відповідною фотографією поділився у своєму телеграм-каналі користувач Васильєв Одеський.

"Після романтичних портретів бойовиків Ічкерії тепер експонують наших романтичних бойовиків", - йдеться у підписі до знімка.

На думку автора, портрет знищеного терориста тут з'явився не випадково:

"Мені здається, що перед нами "многоходовочка". На наступному кроці підніметься геволт про "терористів Гіві з Моторолою", а потім вийде представник Третьяковки, розведе руками і скаже - Ось бачите, радикали з обох сторін, між якими немає принципової різниці, атакують сучасне мистецтво, в якому нічого не розуміють. У підсумку претензії – системні претензії – до пані Трегулової будуть зняті", - пише він.

Як можна помітити на фото, по сусідству з Гіві висить картина із зображенням міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Крім Гіві, є тут і кілька портретів інших "героїв ДНР". Хто їх автор, не повідомляється.

Як відомо, Михайло Толстих народився і виріс в Іловайську. У 2014 році він приєднався до проросійських бойовиків і очолив угруповання "Сомалі". У мережі неодноразово з'являлися відео, як терористи під руковдством Гіві знущалися над полоненими українськими бійцями.

8 лютого 2017 року Гіві був підірваний у своєму кабінеті в Макіївці.

Згодом пам'ятник одному з найкривавіших бойовиків з'явився на Алеї слави в парку імені Ленінського комсомолу поруч з бюстом Йосипа Кобзона і ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Нагадаємо, на Донбасі самоліквідувався друг Гіві.

Як повідомляла Politeka, угруповання Мотороли і Гіві розташовувалися в церквах МП.

Також Politeka писала, що терористи "ДНР" вчать дітей, як правильно покінчити з життям.