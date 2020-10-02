У Москві в Третьяковській галереї повісили портрет ватажка батальйону "Сомалі" Михайла Толстих, більше відомого як Гіві
Картину показали у рамках виставки, присвяченої перемозі "у Великій Вітчизняній війні", а відповідною фотографією поділився у своєму телеграм-каналі користувач Васильєв Одеський.
"Після романтичних портретів бойовиків Ічкерії тепер експонують наших романтичних бойовиків", - йдеться у підписі до знімка.
На думку автора, портрет знищеного терориста тут з'явився не випадково:
Коханка Тарзана зі сльозами на очах здивувала зізнанням, Корольовій це не сподобається: "Поривай звели в лик святих..."
"Мене мама по-іншому виховувала": вагітна зірка "Танців" дуже пошкодувала про свої слова про Полякову
Демі Роуз показала свій найбезсоромніший купальник, тканина майже нічого не приховує: "Дозволь тебе..."
У Мережі розсекретили жінку, на яку росте схожою дочка Галкіна, всі ахнули: "Ліза - копія..."
"Мені здається, що перед нами "многоходовочка". На наступному кроці підніметься геволт про "терористів Гіві з Моторолою", а потім вийде представник Третьяковки, розведе руками і скаже - Ось бачите, радикали з обох сторін, між якими немає принципової різниці, атакують сучасне мистецтво, в якому нічого не розуміють. У підсумку претензії – системні претензії – до пані Трегулової будуть зняті", - пише він.
Як можна помітити на фото, по сусідству з Гіві висить картина із зображенням міністра оборони РФ Сергія Шойгу.
Крім Гіві, є тут і кілька портретів інших "героїв ДНР". Хто їх автор, не повідомляється.
Як відомо, Михайло Толстих народився і виріс в Іловайську. У 2014 році він приєднався до проросійських бойовиків і очолив угруповання "Сомалі". У мережі неодноразово з'являлися відео, як терористи під руковдством Гіві знущалися над полоненими українськими бійцями.
8 лютого 2017 року Гіві був підірваний у своєму кабінеті в Макіївці.
Згодом пам'ятник одному з найкривавіших бойовиків з'явився на Алеї слави в парку імені Ленінського комсомолу поруч з бюстом Йосипа Кобзона і ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.
Нагадаємо, на Донбасі самоліквідувався друг Гіві.
Як повідомляла Politeka, угруповання Мотороли і Гіві розташовувалися в церквах МП.
Також Politeka писала, що терористи "ДНР" вчать дітей, як правильно покінчити з життям.