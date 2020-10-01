Такі маневри не могли не привернути увагу

Українські спецпризначенці разом з американськими десантниками відпрацювали закид диверсійної групи водолазів в тил противника в кримському напрямку

Це відбувалося в рамках стратегічних командно-штабних навчань "Об'єднані зусилля-2020", повідомляє командування Сил спеціальних операцій ЗС України на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Бойові плавці 73 морського центра СпН ім. кошового отамана Антона Головатого спільно з партнерами з 352d Special Operations Wing відпрацьовували завдання з виведення водолазів ССО України в умовний тил противника і подальшого бойового застосування відповідно до легенди українсько-американських навчань. Спільне виконання завдань збільшує сумісність підрозділів України і США і підвищує бойові можливості, які дозволяють нам надалі вирішувати завдання разом", – йдеться в публікації.

Під час навчань використовувалися два американських конвертоплана СV-22 Osprey. Фотографії з цих маневрів опублікували тут же, на сторінці командування.

Раніше ми писали про те, що в небі над Києвом на фото і відео зафіксували американські військові конвертоплани Osprey. Військові літаки пролітали над північним мостом. Конвертоплани навмисно трималися над столицею досить низько – щоб журналісти могли зняти відео і сфотографувати їх, а очевидці могли помітити їх незвичайну форму.

Вони прибули на територію нашої країни в рамках військових навчань, які Збройні Сили України проводять спільно з НАТО.

Як відомо, зараз в Україні проходять навчання Rapid Trident 2020, які спрямовані на навчання українських військовослужбовців різних військових спеціальностей за стандартами НАТО за допомогою іноземних інструкторів, які прибули в нашу країну з США, Канади, Великобританії, Литви та Польщі.

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