Ряд зарубіжних компаній оголосив погану новину для Російської Федерації

Зокрема, в Мінпромторзі Росії підтвердили, що ряд іноземних компаній, які постачали льотне обладнання для цивільних літаків російського авіабудівництва, відмовляються працювати з РФ навіть без санкцій, пише "Інтерфакс".

Сьогодні, 30 вересня, на конференції, це підтвердив представник Мінпромторгу Росії Василь Шпак. Зазначається, що російські авіабудівники отримали відмови від великих компаній, які постачали готові конструкції для літаків із Заходу.

Шпак підкреслив, що багато з них зробили це негласно і запевнили, що в майбутньому не стануть продовжувати контракти з РФ. Він пояснив, що західним партнерам не знадобилися навіть санкції, щоб піти на такий крок. Також Шпак попередив, що наступний сектор, який зіткнеться з подібними проблемами, буде – мікроелектроніка, де всі шляхи до ринку Заходу будуть закриті.

Також раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін в рамках Тижня високого рівня виступив на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН і закликав пом'якшити існуючі санкції.

Але вже наступного дня США повідомили про посилення обмежень для восьми громадян і семи компаній, пов'язаних з Росією. Вказані три причини: зловмисна діяльність в кіберпросторі, втручання в американські вибори, а також агресія щодо України.

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