Свого часу він активно "топив" за Росію

Катастрофічна ситуація з водою в окупованому Криму вигнала на пікети навіть тих, хто ще шість років тому всіляко радів поверненню в "рідну гавань"

Серед них – й отаман "Кримського козацтва" Сергій Акімов, який з плакатом розгулював біля урядової будівлі в центрі Сімферополя. Фотографію опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday.

На знімку Акімов в масці тримає в руках аркуші паперу з написами, на одному з яких, до речі, є орфографічна помилка: «Синія бочка це не рішення проблеми! Дайте воду!».

Атаманы просят воды!

Симферополь сейчас

Прозревший до кристальной слезы,бывший рашколюб и кавалер медали"за взятие Крыма" pic.twitter.com/uGfKA5GCa1 — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) September 17, 2020

"Отамани просять води! Сімферополь зараз прозрів до кришталевої сльози, колишній рашколюб і кавалер медалі "За взяття Криму"", – йдеться в підписі до кадра.

Таким чином колишній прихильник "Кримської весни" дає зрозуміти, що величезні сині бочки, які поставили у дворах Сімферополя, ситуацію з дефіцитом води ніяк не вирішують.

Акімов – досить відомий персонаж і "житель" бази "Миротворця". Він був активним прихильником російської влади в Криму і навіть отримав за це медаль. Однак з часом у нього склалися, м'яко кажучи, натягнуті відносини з окупаційною владою, і в одному з інтерв'ю він зізнавався, що при Україні йому жилося краще.

"Вони (російська влада Криму) примудрилися за ці п'ять років розвалити все. На сьогоднішній день з Кримом відбувається якась біда. Нічого хорошого, в принципі не робиться: грабують, знищують Крим. Ми бачимо, що кояться забудови незрозумілі якісь, вирубують ліси. Загалом, багато того, чого не відбувалося при Україні", – заявив він в інтерв'ю річної давності.

У коментарях до фотографії підтримки Акімова не спостерігається.

"Прийшов час вчити історію, зокрема причини приєднання Криму до України. Історія повторюється!", "Вода відразу за камінням з неба, пошукайте", "коли голосували про наслідки не думали, а тепер вирішити не можуть проблему, яку вирішити можна було заздалегідь", "у них там серйозні проблеми не тільки з водою, але і з мовою", – іронізують користувачі.

Нагадаємо, окупанти влаштували свавілля в Криму, місцеві забили на сполох.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.

Також Politeka писала, що Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.