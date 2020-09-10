Срібна призерка Олімпіади-2012 Наталія Лещик розповіла про те, що відбувається в Білорусі

Вона зізналася, що підписала відкритий лист із заявою проти насильства в Білорусі. До цього її змусили події в країні.

25-річна білоруска не змогла проігнорувати того, що сталося на вулицях Мінська. Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання Sport24.





"Неможливо мовчати. Я буду говорити, навіть якщо втрачу багато. Побачене в серпні... Ми побачили зараз, що відбувається на вулицях, у в'язницях. Ці тортури неможливо забути. Не уявляю, яке людям, які стали жертвами. У мене є знайомі, які зіткнулися з цим. Все це не казки і не фейки. У нас взагалі в країні всі дуже бояться говорити. Найчастіше висловлюються ті, хто поза країною", - розповіла вона.





Також раніше повідомлялося, що футболіст БАТЕ і збірної Білорусі Станіслав Драгун закликав Росію не втручатися в ситуацію в країні.

"Росія, не треба Білорусі допомагати, відстаньте,просто підтримайте нас в нашому праві самим обирати свою долю!"- написав Драгун.

Він зізнався, що вже більше тижня погано спить через те, що відбувається в Білорусі. Йому соромно за те, що творили силовики Лукашенка з ні в чому не винними людьми.

Нагадаємо, Лукашенко налякав білорусів "забороною російської мови", натякнувши на Україну.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко накинувся на своїх опонентів, полилися образи.

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