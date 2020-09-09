Лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич висловилася про російську інтелігенцію

Вона закликала російську інтелігенцію активніше виступати із засудженням влади в її країні - Білорусі.

Її звернення з'явилося на сайті білоруського ПЕН-центру.

"Чому ви мовчите? Ми чуємо лише рідкісні голоси на підтримку. Чому в Росії мовчать, коли бачите, як розтоптують маленький, гордий народ? Ми все ще ваші брати", - йдеться в її заяві.

Вона також підкреслила, що на даний момент не залишилося нікого з її друзів-однодумців у президії Координаційної ради опозиції – "всі або у в'язниці, або викинуті за кордон". За її словами, останнім взяли члена ради Максима Знака.

"Спочатку у нас викрали країну, викрадають кращих з нас. Але замість вирваних з наших лав прийдуть сотні інших", - зазначила Алексієвич.

Білоруська письменниця додала, що вони з колегами не готували переворот, а хотіли не допустити розколу в Білорусі, і щоб в суспільстві почався діалог.

"Лукашенко каже, що не буде говорити з вулицею, а вулиця – це сотні тисяч людей, які щонеділі і щодня виходять на вулиці. Це народ. Люди виходять зі своїми маленькими дітьми, тому що вони вірять, що переможуть", – пояснила вона, почеркнувши, що любить і пишається своїм народом.

Нагадаємо, що лауреат Нобелівської премії закликала Лукашенка піти, поки не пізно.

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