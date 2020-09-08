Український баскетболіст, який виступає за команду "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк порівняв карантин у США та Україні

За його словами в США дотримуються норм, а в Україні не дуже серйозно до цього ставляться, наче все одно. Зокрема він бачив, як у США люди відповідально підходять до цього питання. За його словами, коли тільки ввели карантин в Детройді, люди близько місяця сиділи вдома і не виходили на вулицю. Після послаблення карантину американці і далі продовжують носити маски, в Україні ситуація зовсім інша.

Про це він розповів на офіційному сайті Федерації баскетболу України( ФБУ), передає Обозреватель.

"Коли карантин тільки почався, нікого на вулицях не було. Всі сиділи вдома. Так було близько трьох тижнів-місяць. Далі почалися послаблення. Я вже через місяць почав тренуватися на вулиці, а через кілька місяців, коли нам дозволили працювати в залах, я відновив повноцінну роботу. Зараз багато обмежень знято, але в заклади і ресторани не пускають без масок, люди ходять на вулицях в масках, намагаються дотримуватися всіх норм",- розповів він.

Він зазначив, що існують відмінності між ставленням людей до карантину в Україні та США, які його здивували після повернення на батьківщину, адже в Україні карантин ігнорують.

"Так, я побачив (відмінності-прим. ред.), як приїхав. Пройшовся по вулиці, подумав, що люди не дуже знають про карантин. Культурного шоку не було, але, побувши кілька днів тут, видно, що люди не дуже серйозно ставляться до цього. Втім я вважаю, що потрібно дотримуватися всіх норм. Тому що це серйозна ситуація, з цим не жартують",- резюмував український баскетболіст.

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