Дипломат Роман Безсмертний пояснив, чому повернення Донбасу в Україну неможливе

За його словами, зараз Україна не може реінтегрувати окуповані території Донбасу, тому слід співіснувати з ними.

Про це він розповів в інтерв'ю для видання Обозреватель.

"Треба припиняти говорити про реінтеграцію Донбаса, бо вона після 6 років війни неможлива. Україна сьогодні не має ні економічних, ні фінансових, ні армійських сил для того, щоб повернути ці території. Тому треба приймати концепцію співіснування", - підкреслив він.

При цьому дипломат підкреслив, що така позиція не означає відмову від цих територій. Крім того, він розповів, що чекає зрадників України.

"Це територія України, і ми її повернемо. А всі, хто зрадив Батьківщину, відповідатимуть. Всі. Тут повинна бути поставлена крапка",- заявив він.

На думку політика, слід організувати відселення жителів Донбасу, лояльних до України.

"Нам треба врятувати їх для того, щоб вони там не мучилися, створити їм необхідні умови і займатися армією і оборонно-промисловим комплексом", – зазначив він.

Також раніше повідомлялося, що дипломат Роман Безсмертний пояснив, навіщо Володимиру Путіну перемир'я на Донбасі. На думку Безсмертного, перемир'я на Донбасі потрібно Путіну, щоб змістити акценти з ОРДЛО на Білорусь - а обстріли на Донбасі тим часом, триватимуть.

Нагадаємо, бойовики зазнали колосальних втрат на Донбасі в останній день літа.

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