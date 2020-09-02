Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрався з візитом до Москви

Про те, що протягом найближчих кількох тижнів Путін і його білоруський колега зустрінуться в Кремлі, написав у своєму телеграм-каналу головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

"Як я розумію, спочатку міністр закордонних справ Макей приїжджає до Москви, потім прем'єр Мішустін їде до Мінська. І тільки потім Лукашенко приїжджає на зустріч з Путіним в Росію. Все в першій половині вересня", - йдеться в тексті повідомлення.

А ось телеграм-канал "Кремлевский мамковед" більш конкретно описав цілі і наслідки цієї зустрічі. На думку автора, Лукашенко послідовно продовжує здавати Білорусь. В якості доказів він навів пару нюансів.

Так, наголошується, що репутація режиму Путіна в світі носить стабільно негативний характер. Останньою краплею стало отруєння опозиціонера і критика влади Олексія Навального, яке поставило російського президента в ряд пострадянських диктаторів. Захищати і заступатися за главу РФ загрожує величезними неприємностями. Як приклад "мамковед" навів лідера британських лейбористів Корбіна, котрий полетів з посади після того, як став заперечувати причетність Росії до отруєння Скрипалів.

"Поїздка Лукашенка до Путіна носить алармістський характер. У перспективі це здача суверенітету в обмін на геополітичну і військову підтримку сильнішого союзника. Варіативність рокіровок мінімальна і навряд чи сподобається національній силовій корпорації",– підкреслив блогер.

Масла у вогонь підливають й останні заяви самого Лукашенка. Так 1 вересня він заявив, що росіяни і білоруси – народ з одного кореня, а останні події показали, що Білорусь і Росія – не партнери, а брати, у яких єдина Вітчизна – від Бреста до Владивостока. На думку багатьох експертів, політик вже не приховує своїх планів по злиттю з РФ.

У свою чергу блогер Ель Мюрид впевнений, що не за горами новина про злиття або через урочисте підписання документа про повне і остаточне створення Союзної держави, або через референдум про входження Білорусі до складу Росії.

«Це буде в чистому вигляді анексія, трохи більше цивілізована, ніж можна було б припускати, враховуючи бандитський генезис кремлівських, але суть поглинання від цього не зміниться», - упевнений він.

После заявления Лукашенко о том, что белорусы и россияне сохранят единое Отечество от Бреста до Владивостока логично... Gepostet von Эль Мюрид am Dienstag, 1. September 2020

Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.

Також Politeka писала, що звірства білоруських омонівців Лукашенка зняли на відео.