Російський публіцист Олександр Невзоров розповів, як Росія підтримує агресивну політику в Білорусі
На думку російського публіциста, Кремль вдихнув нове життя, нові надії і нову злобу в уже згасаючий лукашенківський режим.
Він пояснив, що зараз Білорусь показала, що шукає свободу від режиму Лукашенка і ця обставина дуже лякає Москву.
«Мінськ розглядається як символ, де завелася свобода і Москва хоче цю свободу налякати і наставити їй кривавих фінгалів на чужій території, щоб вона ніколи не сміла перетинати державний кордон Російської Федерації», - пояснив Невзоров.
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Також він вважає, що якщо те, що відбувається в Білорусі можна вважати революцією, то гірше революції він не бачив, адже вона занадто мирна і делікатна. Адже, на жаль, світ так влаштований, що мирні революції ніколи не призводять до кардинальних змін в країні.
«У Білорусі дуже красива революція, але вона страшно делікатна. І нагадує вона мені бажання пологів, але так, щоб без сутичок, без крові, без всяких там пуповин, відходу вод — ось щоб все це було чистенько і спортивно. Так не буває. Вона постійно підставляє лідерів. Вона видає свою Алексієвич на допит до Слідчого комітету», - резюмував Невзоров.
Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.
Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.
Також Politeka писала, що Невзоров вказав на серйозний прорахунок прихильників анексії Криму.