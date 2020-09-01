Російський публіцист Олександр Невзоров розповів, як Росія підтримує агресивну політику в Білорусі

На думку російського публіциста, Кремль вдихнув нове життя, нові надії і нову злобу в уже згасаючий лукашенківський режим.

Він пояснив, що зараз Білорусь показала, що шукає свободу від режиму Лукашенка і ця обставина дуже лякає Москву.

«Мінськ розглядається як символ, де завелася свобода і Москва хоче цю свободу налякати і наставити їй кривавих фінгалів на чужій території, щоб вона ніколи не сміла перетинати державний кордон Російської Федерації», - пояснив Невзоров.

Також він вважає, що якщо те, що відбувається в Білорусі можна вважати революцією, то гірше революції він не бачив, адже вона занадто мирна і делікатна. Адже, на жаль, світ так влаштований, що мирні революції ніколи не призводять до кардинальних змін в країні.

«У Білорусі дуже красива революція, але вона страшно делікатна. І нагадує вона мені бажання пологів, але так, щоб без сутичок, без крові, без всяких там пуповин, відходу вод — ось щоб все це було чистенько і спортивно. Так не буває. Вона постійно підставляє лідерів. Вона видає свою Алексієвич на допит до Слідчого комітету», - резюмував Невзоров.

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