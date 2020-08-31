Росія в черговий раз заперечує свої злочинні дії в інших країнах

Зокрема, Кремль заперечує будь-яку участь російських силових структур у придушенні акцій протесту в Білорусі. При цьому він заявив, що Росія готова надіслати силовиків, якщо буде потрібно.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі РИА "Новости".

За його словами, зараз ситуація в Білорусі знаходиться під контролем білоруської влади, тому немає ніякої необхідності в тому, щоб відправляти резервні підрозділи, сформовані в Росії. Пєсков зазначає, що силовиків з РФ відправлять до Білорусі тільки коли буде "дестабілізація ситуації".

"Зараз про відправку в Білорусь резерву силових структур Росії розмов не йде. Президент Росії Володимир Путін підкреслював: це стане можливим тільки в тому випадку, якщо екстремістські елементи перейдуть до прямої дестабілізації. Зараз ми бачимо, що ситуація в країні знаходиться під контролем і зараз сенсу говорити про це немає", - заявив Пєсков.

Також раніше повідомлялося, що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков натякнув на те, що РФ може поділитися досвідом щодо зміни Конституції з Білоруссю. Приводом для таких заяв стали слова Лукашенка про підготовку нової Конституції.

"Цього не можна виключати, звичайно, чому ж не ділитися досвідом, тим більше, що свіжий досвід, досить багатий і експертний, про що говорять результати голосування», – прозвучало на брифінгу Пєскова.

Нагадаємо, протест з Білорусі перекинувся на Київ, кадри з місця.

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