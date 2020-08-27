Це ж ганьба на весь світ!

Ракета російського зенітного ракетного комплексу С-400 впала під час міжнародних навчань

Як передає Politeka.net, про це повідомив фотограф Європейського фотоагентства EPA Юрій Кочетков на своїй сторінці в Instgram.

За його словами, інцидент стався 26 серпня.

"Ракета російського ракетного комплексу С - 400 впала під час VI армійських міжнародних ігор 2020 року на полігоні Ашулук в Астраханській області, Росія", - повідомив він.

Користувачі мережі вже відреагували такий конфуз армії РФ:

"Факір був п'яний, фокус не вдався", "Бавовна? Ривок? Прорив? Кривизна? Кривизна рук!", "Вона відрикошетила від повітря і плавно приземлився. Це просто нова ракета багаторазового використання", "Просто цього разу забули попа покликати перед пуском ракети присвятити, ось вона об "небесну твердь" і вдарилася", "Не долетіла до Воронежа", " нічого подібного. Вона точно виконала вертикальну посадку назад в стартову трубу, з якої вилетіла. Це так треба", - писали в мережі.

Раніше ми повідомляли, що на форумі «армія-2020», який проходив в Підмосков'ї, РФ представили нову розробку.

Йдеться про ударний безпілотник «Грім», муляж якого показали публіці.

"Пам'ятаєте, як показували новітній російський танк, обшитий фанерою? Ось нова саморобка гуртка "Умілі руки", показана на форумі" армія-2020", - ударний безпілотник"Грім". Порожній корпус, на підпорах, мабуть, склеєний з пап'є-маше", - іронічно висміяли даний екземпляр в мережі.



