У РПЦ вирішили відправити проповідників у Східний Тимор і Папуа-Нова Гвінея

Рішення включити ці країни в сінгапурську єпархію азіатського екзархату РПЦ було ухвалено на священному Синоді РПЦ, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

Відзначається, що азіатський екзархат був заснований в кінці 2018 року у відповідь на дії Константинополя на Україні, де всупереч бажанню РПЦ була створена "паралельна церковна структура»". Саме так росіяни охрестили Українську православну церкву після отримання тією автокефалії.

"Місія РПЦ серед папуасів стане відлунням подій на Україні, що почалися два роки тому. До цього в православному світі негласно вважалося, що Константинопольський патріархат має право на піклування над усіма православними в діаспорі", – повідомляють журналісти.

Раніше в азіатський екзархат РПЦ вже були включені Сінгапур, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, КНДР, Південна Корея, Лаос, Малайзія, М'янма, Таїланд і Філіппіни.

На такий крок РПЦ не могли не звернути уваги користувачі соцмереж. Пожартував з цього приводу і відомий блогер під ніком Մιtαuskαs.

"У відповідь на надання автокефалії Українській ПЦ, РПЦ почне... проповідувати серед папуасів. Ні, це не записки з божевільного будинку. Гундяєв і Ко планують почати свою діяльність в таких державах, як Східний Тимор І Папуа - Нова Гвінея", – йдеться в публікації.

"Наших пухленьких проповідників, людожери із задоволенням зустрінуть", "нехай спершу почитають книжки Миклухо-Маклая і посилають попов пожирніше", "агентів своїх під виглядом проповідників засилати будуть. Справ-то", "ви смієтеся, а вони мільярди під цю справу з бюджету розпиляють", – іронізують у коментарях.

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