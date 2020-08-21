Шахтарі Донбасу, які раніше запевняли, що їх регіон годує всю Україну, відчули принади життя в "руському мирі"

У соціальних мережах щодня публікують десятки історій про те, як змінилося життя в ОРДЛО після того, як окупанти взялися наводити там свої порядки.

Черговий крик душі опублікував у своєму телеграм-каналі блогер під ніком Vitauskas.

Він поділився скріном повідомлення з групи "Свердловськ – ти повинен це знати", в якому мова йде про непросту долю шахтарів під крилом Росії. Автор дивується, чому зараз на Донбасі до шахтарів ставляться, як до сміття? Мовляв, якщо Донбас перестане видобувати вугілля, тут все стане, оскільки руду на підприємства ніхто просто так не повезе.

"Чому уряд збирається підвищувати зарплату бюджетникам, коли працівникам сфери, яка наповнює бюджет, місяцями затримують їх кровно зароблені копійки. Адже мова навіть не йде про підвищення зарплат. Віддайте те, що вже заробили! Гроші ж є, щоб свята проводити та вчителів підгодовувати! Дайте ж шахтарям у шахтарському краї дітей нормально в школу зібрати, щоб перепозичати у сусідів не доводилося!"– обурюється автор.

У свою чергу блогер не особливо співчуває бідним шахтарям.

"Донбас годує всю Україну", - кричали вони. Але тут прийшли російські визволителі і врятували від ф*шистського ярма»", – іронізує він.

Нагадаємо, прихильники "руського миру" збунтувалися через призов в ОРДЛО.

Як повідомляла Politeka, Кремль готується зробити ОРДЛО "незалежною державою".

Також Politeka писала, що в РФ вирішили "забрати" собі майже мільйон українців.