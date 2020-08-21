У Москві під будівлю ФСБ силовики не дозволили провести росіянам акцію на підтримку Олексія Навального

Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала "Радіо Свобода" з місця подій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Як тільки люди починали щось говорити на камеру, їх відразу ж відтісняли силовики, але одній жінці вдалося висловитися більше всіх.



За її словами, ситуація в РФ не краща, ніж у Білорусі, але жителі республіки зрозуміли це і вийшли на протести, на відміну від росіян.



"Знову 60-ті роки, коли шестеро людей сідали на площу Червону, щоб танки не входили до Чехословаччини. Зараз знову те ж саме. Виходять одиниці. Ми ще не зрозуміли, що ми в г*вні. Білоруси зрозуміли, що вони в г*вні – вийшли. А у нас ще не зрозуміли. І веселяться... чому веселитися?",- висловилася жінка.

Промову Росіянки раптово перервали правоохоронці, які взяли її під руки і повели.

Тих, хто прийшов на Луб'янку з плакатом або просто висловлював свою думку, затримували. В автозаку опинилися щонайменше п'ятеро людей.



Нагадаємо, Олексія Навального госпіталізовано на швидкій допомозі в Омську після екстреної посадки літака, яким він повертався до Москви з Томська.