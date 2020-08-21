У Москві під будівлю ФСБ силовики не дозволили провести росіянам акцію на підтримку Олексія Навального
Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала "Радіо Свобода" з місця подій (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Як тільки люди починали щось говорити на камеру, їх відразу ж відтісняли силовики, але одній жінці вдалося висловитися більше всіх.
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За її словами, ситуація в РФ не краща, ніж у Білорусі, але жителі республіки зрозуміли це і вийшли на протести, на відміну від росіян.
"Знову 60-ті роки, коли шестеро людей сідали на площу Червону, щоб танки не входили до Чехословаччини. Зараз знову те ж саме. Виходять одиниці. Ми ще не зрозуміли, що ми в г*вні. Білоруси зрозуміли, що вони в г*вні – вийшли. А у нас ще не зрозуміли. І веселяться... чому веселитися?",- висловилася жінка.
Промову Росіянки раптово перервали правоохоронці, які взяли її під руки і повели.
Тих, хто прийшов на Луб'янку з плакатом або просто висловлював свою думку, затримували. В автозаку опинилися щонайменше п'ятеро людей.
Олексій Навальний - російський опозиційний лідер, юрист, політичний і громадський діяч, який здобув популярність своїми розслідуваннями про корупцію в Росії.
Позиціонує себе в якості головного опонента керівництву Росії на чолі з Володимиром Путіним. Творець " Фонду боротьби з корупцією».
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