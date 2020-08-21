Російський президент готовий на все, щоб не допустити краху білоруського колеги

Масовий протести в Білорусі і реакція на них Росії розбили міф про те, що Лукашенко і Путін – непримиренні вороги

Якщо раніше багато хто стверджував, що Кремль зацікавлений у відході Олександра Лукашенка, з яким ніяк не вдається домовитися про створення Союзної держави, а ЄС і США на його боці, то масові протести, що спалахнули після виборів у Білорусі, показали справжні наміри Росії.

Які саме, розповів у блозі для "Главреда" відомий український журналіст Віталій Портников.

За його словами перемога Лукашенка в протистоянні з власним народом життєво важлива для Путіна.

«Для Кремля важливо, щоб диктатор переміг, а народ програв - а з поглинанням Білорусі Путін розбереться потім. І це логічно: будь-яка народна перемога ставить під сумнів майбутнє самого Путіна, якому рано чи пізно доведеться зіткнутися з народним повстанням проти свого корумпованого і некомпетентного режиму. Путіну доведеться топити Росію в крові, і йому важливо, щоб до нього це зробив Лукашенко. Щоб пострадянським рабам було ясно: бунтувати проти господарів небезпечно і безперспективно", - пише Портников.

Журналіст упевнений, що ні з білоруського, ні з українського питання досягти домовленостей з Путіним не вдасться.

Якщо раніше в Києві ще могли розраховувати на якісь рішення щодо заморожування конфлікту на Донбасі за допомогою Макрона і Меркель, то тепер всю увагу цих політиків Путін вміло переключив на події в Білорусі, і в розмові мови про війну в Україні навіть не йде.

"Сторони займають діаметрально протилежні позиції - а значить, будуть намагатися послабити можливості один одного. Так було і так буде. В Ірані, Сирії, Україні, а тепер в Білорусі виявляються різними не інтереси, а цінності. Заходу важлива демократія. Путіну потрібна влада. Захід не боїться конкуренції. Для Путіна конкуренція – це смерть", - підкреслює Портников, додавши, що ось чому Путін так ненавидить Україну і чому він так боявся Майдану.

Він констатує той факт, що Україні не вдасться пропетляти, а доведеться вибирати сторону і готуватися до протистояння.

"Чинити опір зовсім не тому, що домовлятися погано. А тому, що домовитися не вийде", – підкреслив він.

Раніше ми писали про те, що на мітингах в різних білоруських містах постійно можна чути запевнення, що Майдан нібито не потрібен жителям цієї країни, що білоруси "інші", вони не українці і зможуть вирішити проблему з диктатором "мирним шляхом". До того ж, Майданом і його наслідками постійно лякає співвітчизників і сам Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, Макрон попередив Лукашенка про український сценарій.

Як повідомляла Politeka, Гіркін запропонував Лукашенку "допомогу" і назвав Білорусь частиною Росії.

Також Politeka писала, що у Лукашенка пригрозили визнати Крим російським.