У Білорусі триває загальнонаціональний страйк працівників найбільших підприємств

В останні дні людей залякують затриманнями, звільненнями, персональними санкціями, причому не тільки керівництво заподів і фабрик, але навіть сам президент країни Олександр Лукашенко і члени уряду передає Politeka.net.

Однак люди не здаються, більше того, до прохідних підприємств приходять звичайні громадяни, щоб підтримати їх.

Чим така акція закінчилася в Бресті на завожі «Гефест-техніка», показали на записі в телеграм-каналі NEXTA Live.

До людей вийшов охоронець заводу і попередив, що за заводом знаходиться ОМОН, який «чекає провокацій», щоб почати всіх затримувати.

При цьому він підкреслює, що солідарний з протестувальниками, проте просить не створювати натовп і піти від гріха подалі. Щоб не підставляти співробітників підприємства і не накликати на них неприємності.

Як видно на кадрах, люди з розумінням поставилися до його прохання і пішли від прохідної.

Самі працівники заводу, повідомляє автор, залякані. Десятки з них бігом пішли на автобус, щоб роз'їхатися по домівках.

Раніше ми писали про те, що Олександр Лукашенко під час зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів прямо заявив людям, що якщо вони вийдуть на протести, то назад їх ніхто не прийме і «возитися з ними ніхто не буде».

Ми також розповідали про те, що співробітників білоруської держтелерадіокомпанії, які вийшли на протести проти фальсифікації виборів, масово звільняють, а замість них за величезні гроші найняли російських пропагандистів, два літаки з якими приземлилися в Мінську.

Нагадаэмо, ситуація в Білорусі загострюється, робітники йдуть на відчайдушний крок.

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