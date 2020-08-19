Білоруси повинні застосувати свої санкції до Олександра Лукашенка



Таку думку озвучив Білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, для виконавця обов'язки президента Білорусі це буде найсильнішим ударом.

"Санкції від виборців, громадян, платників податків країни. Загальнонаціональний страйк, який зараз набирає міць, це сама сильна санкція щодо режиму Олександра Лукашенка", - зазначив політик.

Лебедько впевнений, що, припинивши, платити податки і мита, білоруси завдадуть режиму Лукашенка значної шкоди.

"Відмовитися давати гроші цій владі, цьому режиму. Це найпотужніша зброя. Звичайно, ми говоримо про те, що зараз потрібно дуже вибірково ставитися до тих фінансових проектів, які працюють в Білорусі. Не можна допустити, щоб на гроші, які йдуть з Європейського Союзу, закуповувалися гранати, якими потім вбивають людей", - уклав політик.

Раніше політолог Олександр Шпаковський, близький до Адміністрації президента Білорусі, озвучив думку, що після придушення протестів у Білорусі у Лукашенка можуть визнати анексований в України Крим російським.

За його словами, це "питання часу".

Також ми повідомляли, що журналіст Юрій Бутусов закликав негайно розірвати відносини з режимом Олександра Лукашенка. За його словами, президент України Володимир Зеленський " може сам особисто дружити з Лукашенком, але не має права так ганебно представляти інтереси України, відмовляючись називати своїми іменами те, що відбувається"

Нагадавши, у Лукашенка перейшли до прямих погроз страйкуючим робітникам.

Раніше Politeka повідомляла, що білорусів, які підтримали Лукашенка на мітингу в Мінську, жорстоко обдурили.

Також Politeka писала, що Лукашенко витер ноги об інтереси України.







