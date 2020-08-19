Президенту РФ Володимиру Путіну вигідно втрутитися в ситуацію в Білорусі не на боці Лукашенка

Про це пише на своїй сторінці в Facebook російський соціолог Ігор Ейдман, передає Politeka.

На його думку, будь-яка допомога Лукашенка з боку Путіна зробить россйіського президента ворогом більшості жителів Білорусі. І навпаки, його вплив в Білорусі істотно зросте, якщо він допоможе повалити Лукашенка.

Однак, заявляє Ейдман, Путін ніколи цього не зробить.

"Бо душею він з Лукашенком і вірить у священне право диктатора фальсифікувати вибори, катувати і вбивати супротивників. Повалення Лукашенка для Путіна-блюзнірський акт, замах на сакральність диктаторської влади, спроба спростувати священні догми авторитаризму", – пояснює соціолог.

Тому, резюмує Ігор Ейдман, Володимир Путін, навіть виходячи з власних інтересів, не буде скидати Лукашенка.

Politeka повідомляла, що Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, терміново здзвонився з російським президентом Володимиром Путіним. Як повідомляють білоруські ЗМІ, про це сам Лукашенко розповів під час наради з Радою безпеки країни. За його словами, він провів чергову розмову з Путіним, після чого привів Бойові війська на західних кордонах країни в повну бойову готовність. Лукашенко заявив, що таким чином реагує на дії західних країн.

За словами політика, багато з співгромадян розцінили цей крок як нагнітання обстановки, але особисто він так не вважає.

"Думаю, що (вчорашній вечір, особливо ніч) ви переконалися в тому, що тут не нагнітання обстановки, а була точна і правильна реакція. Треба було раніше нам це враховувати і мати на увазі", - зазначив він.

РФ варто не лізти в справи Білорусі, а Україну залишити в спокої. Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив російський політик Леонід Гозман.

За його словами, якщо Володимир Путін вирішити ввести війська в Білорусь, то це буде величезною помилкою.

"Білоруси будуть чинити опір! Вам важко в це повірити. Ви ставитеся до народу – до будь-якого, перш за все, до свого, але і до інших теж-з презирством. Для вас Білорус, як і українець або грузин – герой анекдоту", - зазначив політик.

Томенко розкрив ризик Росії через "напруження пристрастей" в Білорусі: "у Путіна є спокуса..."

Невзоров висміяв виступ" картопляного диктатора "Лукашенка:" колгоспник з гумовою лялькою".

У Лукашенка перейшли до прямих погроз страйкуючим робітникам: "повертатися в ГУЛАГ..."