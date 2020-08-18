Стало відомо про особливості знущань над полоненими українцями в Білорусі

Зокрема, український правозахисник Костянтин Реуцький, який був затриманий 12 серпня в Мінську, розповів про знущання в ізоляторі Білорусі.

За його словами, всіх іноземців, особливо з України, підозрюють у шпигунстві і в організації масових заворушень, тому силовики ставляться до них "вельми непривітно", передає Обозреватль.

"Силовики Білорусі бачать в українцях одну з найбільших загроз, тому, на жаль, часто б'ють з особливою жорстокістю. Один учасник протестів був побитий так, що вже кілька днів перебуває в досить важкому стані в Мінській лікарні. Просто тому, що згадав, що він громадянин України", - сказав Реуцький.

Правозахисник зазначив, що їжі не було зовсім, а воду давали, але не завжди одразу.

"Це був якийсь прояв милості. В туалет кілька годин не пускали:"З...ть в штани". Потім все-таки стали виводити. Спочатку робили це так, щоб максимально принизити: двоє омонівців заламували руки, вдавлюючи людину ледь не обличчям в асфальт, тягли в туалет", – згадав він.

Реуцький додав, що до затриманих жінок ставилися хоч і краще, але не гребували їх бити.

"Але одну вже немолоду жінку, підозрювану в тому, що вона координатор жіночої мирної акції, що проходила в той день, коли вона намагалася волати до совісті поліцейських і говорила, що вони воюють проти власного народу, теж почали бити – обличчям об залізний паркан, гумовим кийком по спині і голові", – заявив правозахисник.

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