Російський чемпіон світу і дворазовий призер Олімпійських ігор фігурист Олександр Жулін висловився про протести в Білорусі

Зокрема, він заявив про страх у зв'язку з подіями в Білорусі. На його думку, Росії вигідно, щоб Олександр Лукашенко залишився на посаді президента країни. Він також продемонстрував зневагу до позиції громадян Білорусі.

Таку думку він озвучив для журналістів видання Sport24.

"Так, можна кричати:"геть Лукашенко". Але це дуже небезпечно... Я розумію, що самі білоруси хочуть змін. Вони не хочуть жити в країні, де все передбачувано. Я був у Білорусі, там дуже чисто. Так, не шикують, це такий "совок". А уявіть, що все роздербанять в Білорусі, Лукашенка приберуть! А потім поставлять чоловічка прозахідного! І що ми отримаємо? Ми отримаємо ракети під боком, не зрозумій що буде відбуватися! Треба це якось все мирно розрулити. Але це мої думки, я не політик", - зазначив чемпіон.

Також раніше повідомлялося, що російська чемпіонка Олександра Бойкова зізналася, що довго не хотіла писати поганий пост про Крим, проте поїздка на півострів її "добила остаточно".

Бойкова написала, що її вразила страшна бідність містечок, через які довелося проїхати під час цієї поїздки. Крім того, вона написала і про те, що на окупованому півострові "немає ніякої інфраструктури і місцевим жителям, а тим більше туристам, там просто нема чим зайнятися".

Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

Також Politeka писала, що чемпіон світу Журавльов розповів, чому Крим зрадив Україну.