Олександр Лукашенко не хоче йти, так як за 26 років повністю увійшов в образ " Батьки"

Про це у своєму блозі для Ехо Москви пише російський оглядач Антон Орехъ, передає Politeka.

На думку журналіста, президент Білорусі на повному серйозі вважає, що всі дев'ять мільйонів білорусів – його "діти", які ніколи не подорослішають і все життя повинні робити те, що він скаже.

На даний момент, вважає Орехъ, Олександру Лукашенку здається, що його зрадили і кинули.

"Залишилися тільки дивні сусіди в бронежилетах і шоломах на голові", – пише обозреватель.

Також Антон орех висловив припущення, що Лукашенко не знає реальної картини, що відбувається в Білорусі.

"Навряд чи він вивчає канал Nexta та інші канали в телеграмі, не думаю, що вони читає сайти і соцмережі. Швидше за все, йому на стіл кладуть татка з добіркою матеріалів, дайджестами преси та соціологією", – вважає російський журналіст.

Те ж саме, переконаний автор, відбувається і з оповіщенням про міжнародні справи Володимира Путіна. Тому, російський лідер і думає, що в Білорусі не народний бунт, а "проплачений Майдан".

"І тоді який варіант залишається? Правильно-дзвінок Путіну. Якому точно так само приносять татусі і дайджести і який думає, що в Білорусії проплачений Майдан, емісари з-за кордону і Навальний. І треба це обов'язково придушити. Можна за кримським зразком, можна як в Донбасі. Білорусам доведеться тяжко. Але Лукашенко це в підсумку все одно не врятує. А попутно наблизить ще й захід Володимира Володимировича", - підсумував Антон Орехъ.

Politekа писала, що Олександр Лукашенко під час зустрічі з працівниками Мінського заводу колісних тягачів запевнив одного з присутніх, що "не буде бити", проте змусив його опустити телефон. Так, на записі можна почути, як Лукашенко після виступу перед працівниками кричать: "застрелилися, офіцер!". Після цього Лукашенко разом з охороною підійшов до людей і звернувся до одного з присутніх, запевнивши, щоб "бити не буде".

Візит президента Олександра Лукашенка на Мінський завод колісних тягачів обіцяє стати найскандальнішим за частиною цинічних заяв.

Так, виступаючи перед робітниками, спочатку він заявив про те, що нікуди не піде зі своєї посади, як би народ не протестував, а потім і зовсім виправдав силовиків, які влаштували тортури затриманих білорусів в центрі ізоляції правопорушників на Околишина.

"Тепер про те, що хтось когось побив. Абсолютно вірно ... на охрестила 2500 або 2000 (затриманих), щоб ви знали. На Околишина, не популярно, але скажу, отримали ті, хто там же, на Околишина кидався на ментів. Ви знаєте хто?",- заявив Лукашенко.

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