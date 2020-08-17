"Хіба можна їх так жорстоко бити?"

Олександр Лукашенко, придушуючи протести, розправляється з інтелектуальною елітою країни

Таку думку озвучив на своєму каналі в Youtube український політичний діяч, економіст і політолог Олег Соскін, передає Politeka.

"Це треба бути яким монстром, щоб своє молоде покоління вбивати? Найкращі виходять на протести. Ті, які не хочуть бути рабами. Хіба можна їх так жорстоко бити, терзати, кидати в СІЗО? Це неандертальцем треба бути", - обурюється він.

Тому, вважає Соскін, таку людину як Лукашенко на посаді резидента в Білорусі терпіти не будуть.

"Думаю, білоруси нам пілотний проект покажуть: як від диктатури позбавлятися. Які айтішники там є! Що вони не можуть прибрати цей щит, який зламав інтернет в Білорусі", – додав Олег Соскін.

Politeka повідомляла, що президент Білорусі Олександр Лукашенко повторює долю колишнього президента-втікача України Віктора Януковича. Таку думку висловила журналістка і дружина Дмитра Гордона Олеся Бацман.

Вона зазначила, що в недавньому інтерв'ю Дмитру Гордону Лукашенко акцентував на тому, що ніколи не повторить долю українського президента і не втече.

"З усіх лідерів різних країн Лукашенко, свідомо чи ні, вже тоді приміряв на себе біографію саме Януковича. І зараз він робить його ж фатальні помилки", - вважає журналістка.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову провів переговори з Володимиром Путіним. Під час телефонної розмови, лідери держав обговорили ситуацію в Білорусі.

Глави держав провели ґрунтовні консультації з усіх питань.

"Лідери країн ще раз підтвердили домовленість, що в разі загострення ситуації в частині зовнішніх загроз сторони будуть реагувати спільно відповідно до положень, передбачених Договором про колективну безпеку", - йдеться в повідомленні.

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