На окупованій території Донбасу з'явилася нова проблема - виникає все більше стихійних сміттєзвалищ

Як повідомляє Politeka, про це написала голова «Східної правозахисної групи» Віра Ястребова на своїй сторінці в соцмережі.

Вона наголосила, що окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО не знають, що робити з вивезенням побутових відходів, і наразі число стихійних сміттєзвалищ стрімко росте. Заводів, які займаються переробкою сміття, в ОРДЛО немає, а сміттєві полігони заповнені на 90%. При цьому Кремль категорично заборонив своїм адміністраціям вивозити сміття на територію РФ.

Наразі, за словами Ястребової, на території ОРДЛО функціонують 18 полігонів ТПВ з 23. Загальна кількість полігонів твердих побутових відходів на окупованому Донбасі - 30, з них функціонують 23.

"У пошуку вирішення даної проблеми, окупаційні адміністрації РФ стали вдаватися до вирішення спалення сміття прямо на звалищах, що призвело до пожеж лісосмуг в околицях полігонів", - написала вона.

За оцінками експертів, експлуатовані звалища в ОРДЛО і сміттєві пожежі створюють проблеми екологічного характеру, оскільки вони існують в умовах недотримання будь-яких заходів безпеки і можуть викликати масштабні забруднення навколишнього середовища.

Ястребова також повідомила про випадки пожеж на полігонах ТПВ:

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