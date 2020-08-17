Росія може повторити в Білорусі український сценарій, у разі звільнення з посади президента Олександра Лукашенка

Відповідну думку у своєму Twitter висловив сенатор-республіканець, член Комітету з міжнародних справ Сенату США Марко Рубіо, відзначивши високу можливість військової інтервенції і вторгнення.

"Якщо Лукашенко піде з посади або не зможе відновити порядок в країні, дуже реальна можливість російської військової інтервенції", – написав він.

Після цього в іншому пості сенатор попередив про можливість українського сценарію в Білорусі. На його думку, Путін може повторити в Білорусі сценарій України.

"Шанси на український сценарій військового вторгнення Путіним будуть високі, якщо Лукашенко втратить можливість відновити порядок, або якщо буде змушений відійти від влади", – написав Рубіо.

Також раніше повідомлялося, що президент Олександр Лукашенко може покинути свій пост в найближчий тиждень. Таку думку озвучив колишній російський депутат Ілля Пономарьов. Причиною цьому, на його думку, стали масові страйки на підприємствах по всій Білорусі.

"Коли заводи почали виходити на страйк, коли почалися масові акції протесту саме в трудових колективах – стає ясно, що це не якісь білі кульки, не якась там інтелігенція, а те, на що відгукується все суспільство. Саме тому поліція почала йти з вулиці. Ми бачимо все наростаючий процес переходу силовиків і перехід регіональної влади", - зазначив Пономарьов.

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