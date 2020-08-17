Відомий російський комедійний актор і бард Семен Слєпаков буквально підірвав соцмережі зверненням до білоруського президента Олександру Лукашенку
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він опублікував довгий та емоційний вірш, у якому озвучує Лукашенко все те, що думає про протести в Білорусі і реакції президента, передає Politeka.net.
Семен не особливо вірить, що політик прочитає його вірш, проте озвучив почуття, котрі відчуває після побаченого в Інтернеті, який в РФ поки не відключили: «туга і гіркота» від того, що «колгоспник колишній перетворився на монстра».
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"Он и раньше не был ангелом, но шармом
Обладал, давая повод посмеяться.
Тут - на теле у народа твердым шанкром
Вдруг вскочил и не желает удаляться.
Говорят ему - хотим мы выбрать сами!
Вон, ВВ и тот менялся на Димона!
А в ответ он только шевелит усами,
И с цепи спускает полчища ОМОНа", – пише Слєпаков.
Шлях політика, по якому той йде багато років, артист назвав слизьким, причому по дорозі той "людей садить, як картоплю".
Він натякнув Лукашенку, що вороги – не білоруси, і, щоб знайти Чудовисько, досить просто подивитися в дзеркало.
«Нагибаете Вы жестко, без прелюдий
И сомнений - Ваши нервы как канаты,
Только если твой народ тебя не любит -
Помогают слабо пули и гранаты.
Если Вам победу не нарисовали,
Если правда это был народный выбор,
Где же люди, что за Вас голосовали?
Почему они на улицы не выйдут?".
У вірші Слєпаков згадав і скандальне інтерв'ю Лукашенка з Гордоном, де на вигляд політик "нібито не сволота".
"Как же вдруг такой нормальный с виду дядька
Умудрился натворить таких делишек?!
Где же видано, чтобы «родимый батька»
Брал и запросто стрелял в своих детишек?!", – дивується автор.
Слєпаков підкреслив, що в Росії з правами людини теж все сумно, всі злочини прикриваються скріпами і процвітає корупція, проте "злодюга мені миліше, ніж кровопивця"
Він цікавиться у Лукашенка, як би той відреагував, якби його сина Миколи ось так само били кийком.
Підсумував звернення бард дуже ємко, натякнувши, що у президента Білорусі вибір невеликий.
«Вам уйти теперь нельзя - остаться тоже,
Вы в каком-то идиотском положении,
Я не знаю чем сей опус подытожить -
Не хватает моего воображения,
Ясно лишь, что вышло всё весьма хреново
И что вскоре может стать гораздо хуже...
Разве не было у Вас пути иного?
Вы подумайте об этом, сидя в луже».
Вірш викликав величезний резонанс серед користувачів, зібравши сотні тисяч лайків і під 12 тисяч коментарів.
Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.
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