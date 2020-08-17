Актор висловив все, що думає

Відомий російський комедійний актор і бард Семен Слєпаков буквально підірвав соцмережі зверненням до білоруського президента Олександру Лукашенку

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram він опублікував довгий та емоційний вірш, у якому озвучує Лукашенко все те, що думає про протести в Білорусі і реакції президента, передає Politeka.net.

Семен не особливо вірить, що політик прочитає його вірш, проте озвучив почуття, котрі відчуває після побаченого в Інтернеті, який в РФ поки не відключили: «туга і гіркота» від того, що «колгоспник колишній перетворився на монстра».

"Он и раньше не был ангелом, но шармом

Обладал, давая повод посмеяться.

Тут - на теле у народа твердым шанкром

Вдруг вскочил и не желает удаляться.

Говорят ему - хотим мы выбрать сами!

Вон, ВВ и тот менялся на Димона!

А в ответ он только шевелит усами,

И с цепи спускает полчища ОМОНа", – пише Слєпаков.

Шлях політика, по якому той йде багато років, артист назвав слизьким, причому по дорозі той "людей садить, як картоплю".

Він натякнув Лукашенку, що вороги – не білоруси, і, щоб знайти Чудовисько, досить просто подивитися в дзеркало.

«Нагибаете Вы жестко, без прелюдий

И сомнений - Ваши нервы как канаты,

Только если твой народ тебя не любит -

Помогают слабо пули и гранаты.

Если Вам победу не нарисовали,

Если правда это был народный выбор,

Где же люди, что за Вас голосовали?

Почему они на улицы не выйдут?".

У вірші Слєпаков згадав і скандальне інтерв'ю Лукашенка з Гордоном, де на вигляд політик "нібито не сволота".

"Как же вдруг такой нормальный с виду дядька

Умудрился натворить таких делишек?!

Где же видано, чтобы «родимый батька»

Брал и запросто стрелял в своих детишек?!", – дивується автор.

Слєпаков підкреслив, що в Росії з правами людини теж все сумно, всі злочини прикриваються скріпами і процвітає корупція, проте "злодюга мені миліше, ніж кровопивця"

Він цікавиться у Лукашенка, як би той відреагував, якби його сина Миколи ось так само били кийком.

Підсумував звернення бард дуже ємко, натякнувши, що у президента Білорусі вибір невеликий.

«Вам уйти теперь нельзя - остаться тоже,

Вы в каком-то идиотском положении,

Я не знаю чем сей опус подытожить -

Не хватает моего воображения,

Ясно лишь, что вышло всё весьма хреново

И что вскоре может стать гораздо хуже...

Разве не было у Вас пути иного?

Вы подумайте об этом, сидя в луже».

Вірш викликав величезний резонанс серед користувачів, зібравши сотні тисяч лайків і під 12 тисяч коментарів.

Нагадаємо, що Лукашенко назвав країну, в яку втік би в разі білоруського Майдану.

Як повідомляла Politeka, наляканий Лукашенко терміново звернувся до Путіна, ситуація критична.

Також Politeka писала, що "Людмила Янукович" з'явилася в Мінську і накинулася на білорусів, відео з двійником.