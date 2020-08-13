Навіть якщо Олександр Лукашенко залишиться президентом Білорусі, вже нічого крім агонії не буде

Як передає Politeka, таку думку висловив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі.

За словами журналіста, зараз і росіяни, і білоруси "живуть всередині смердючого трупа".

"І зрозуміло, що коли ти намагаєшся вибратися з цього трупа, нічого доброго не відбувається: ти потрібен черв'якам, вони тобою харчуються, вони не можуть існувати без цього трупного запаху", - написав Портников.

Дивлячись на те, що зараз відбувається в Білорусі, за словами Портникова, неважко уявити собі, що буде в Росії, коли почне руйнуватися путінський режим.

"Крові буде більше, наслідки будуть масштабнішими і страшнішими. А Радянського Союзу все одно вже не буде", - зазначив він.

Наразі ж в Білорусі, за словами Портникова, руйнується не просто режим Олександра Лукашенка, але і сам міф про цей режим, який був "улюбленою забавою" всіх тих, хто досі зітхає про "чудову країну" на одній шостій частині суші.

Він наголосив, що у Мінську і раніше виходили на вулиці з протестами, але тоді влада могла швидко впоратися з такими повстаннями, тому шанувальники Лукашенка і "стабільності" могли просто не помічати незадоволених диктатурою білорусів або ж списувати їхні обурення на постійні "підступи Держдепу".

"Ми спостерігаємо не просто агонію влади - ми спостерігаємо агонію божевілля... Але фокус у тому, що Лукашенко був божевільним завжди. Завжди. З того дня, коли він з'явився в Москві і Володимир Жириновський, який зараз пророкує його крах, надав цьому маргінальному білоруському депутату приміщення для проведення першої в його житті пресконференції в російській столиці, було ясно, що Лукашенко - безумець і людожер", - зазначив Портников.

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