Для України важливо, щоб кордон з Білоруссю залишався кордоном з цією країною, а не з РФ

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучила головний редактор видання" Гордон " Олеся Бацман, повідомляє Politeka.

Журналіст вважає, що президент РФ Володимир Путін дуже сильно хотів поглинути Білорусь, створивши нову державу і таким нібито легальним чином стати президентом ще скільки завгодно разів.

"Коли він не зумів дотиснути Лукашенка, йому довелося йти на незаплановане принизливе обнулення. Але впевненість в його мозку в тому, що Радянський Союз повинен бути відновлений, нікуди не зникне і при найменшій можливості він готовий почати це "відновлення" з Білорусі. Тобто з одного боку Путін зацікавлений в тому, щоб Лукашенко нарешті пішов, і він з новим більш поступливим лідером прибрав Білорусь до своїх рук. З іншого боку, Путін не зацікавлений, щоб Лукашенко пішов внаслідок народних протестів, тому що аж надто нехороші думки це почне народжувати в голові росіян, починаючи від Хабаровська і закінчуючи Москвою", – заявила Олеся Бацман.

Також вона відповіла тим білорусам, які ображаються через те, що багато українців не підтримують їхні протести.

"Це відбувається тому, що українців дуже сильно лякає російський слід серед лідерів білоруського Майдану. 6 років безперервної війни з агресором, погодьтеся, дають українцям право боятися будь-якого "російського сліду". Може, білоруси цього зараз і не усвідомлюють, але небезпека того, що Росія може ввести свої окупаційні війська на їх територію під "гуманітарним" приводом прямо зараз залишається вкрай високою. У нас вони вкрали Крим, у білорусів зараз можуть вкрасти всю країну", – додала Олеся Бацман.

Politeka писала, що в МВС Білорусі офіційно підтвердили, що проти активістів застосовувалася вогнепальна зброя. Про це повідомили в прес-службі Міністерства.

Згідно з інформацією, інцидент стався в Бресті.

"На співробітників міліції напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках. Попереджувальні постріли вгору їх не зупинили. Для захисту життя і здоров'я співробітників зброю було застосовано на поразку. Один з нападників поранений", - йдеться в повідомленні.

Український журналіст Павло Казарін попередив Олександра Лукашенка. За його словами, президент Білорусі Олександр Лукашенко, намагаючись придушити протест у своїй країні, повторює шлях побіжно українського екс-президента Віктора Януковича за часів Майдану.

Казарін впевнений, що у білоруського лідера вже не вийде змусити людей повернутися до колишнього світогляду і способу життя, а повстання не зупинити - воно залишиться в думках.

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