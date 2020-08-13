Протести, що спалахнули в Білорусі після виборів президента, активізували прихильників Кремля, які навперебій взялися розповідати про крах країни

Підтримка росіянами білорусів, які бунтують проти фальсифікації результатів президентських виборів, змусила російську владу по-швидкому випустити нові "методички", в яких розганяється інформація про те, що аналогічна революція в РФ принесе розруху і кров.

Серед тих, хто поширює подібні тези, - і бойовик "ДНР" Максим Фомін, більш відомий в телеграм-сегменті як Владлен Татарський. Бойовик, який неодноразово миготів в ефірах пропагандистських каналів, має певну аудиторію в соцмережах. Тож він вирішив налякати співвітчизників, які, надихнувшись прикладом Білорусі, замислюються про повалення Путіна.

Татарський опублікував 10 тез для "деструктивних особистостей, яким хочеться крові і руйнувань", пояснивши, чому він проти революції в Росії.

Так, за його словами, Путін все одно колись помре, і якщо проблема в ньому, то вона "вирішиться сама собою". Крім того, зазначив він, після революції будь-яка країна втрачає території, і як правило це не відбувається без загиблих.

На зміну злодійкуватому меру може прийти польовий командир, "з руками по лікоть в крові", який познайомить не з корупцією, а банальним "віджиманням".

"Тебе дратує прокурор (мене дуже), але на зміну їм прийдуть, якісь козачі, "народні", "шаріатські" суди, і ти познайомишся з цими химерними формами правосуддя. Не подобається поліція? Боїшся РВВС? Фраза "на підвал" змінить твоє ставлення до цих речей. Твій завод у місті зупинять і пустять на метал", – продовжив він.

Бойовик лякає тим, що жодне соціальне гасло не буде виконано, а ті, хто голосніше за всіх виступав на мітингах із закликами до повалення чинної влади, першими будуть розчаровані і захочуть виїхати з країни.

"З побоюванням вийшовши на балкон, прислухаючись до канонади, ти будеш думати: "до нас" чи "від нас"... діти будуть дивитися переляканими очима, тому що зараз треба їх залишити одних і йти за кілька кварталів у магазин, начебто туди завезли крадену гуманітарку", – попередив бойовик.

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