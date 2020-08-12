Російський адвокат Марк Фейгін розповів, коли Росія залишить Україну в спокої

За його словами, шанс на закінчення російсько-українського конфлікту з'явиться тільки тоді, коли лідер країни-агресора Володимир Путін зникне з її влади.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для YouTube-каналу журналіста Романа Цимбалюка, передає Обозреватель.

За його словами, в нинішніх обставинах прізвище президента Російської Федерації і сама вона – це тотожні речі.

"Ні, Росія ніколи не відстане від України, поки Російська Федерація існує в тому вигляді, який представляють оточуючі. Тому що ніхто вже не розриває образ Росії з образом Путіна. Це дуже сумні обставини. Вони дійсно домоглися того, чого хотіли", – сказав він.

Також Фейгін процитував слова спікера нелегітимної Держдуми В'ячеслава Володіна про те, що "немає Путіна – Немає Росії", зазначивши, що зараз Російська держава тримається саме на цій брехливій ідеї.

"Вони досягли цієї мети, що зараз дуже важко собі уявити, коли не буде Путіна, щоб Росія була нормальною, благополучною країною. Не бажає ніякої експансії, не претендує ні на які території сусідів. Тому при Путіні вона від України не відстане, що б там не відбувалося. А ось після нього є шанси, є надія, що не тільки Україна, але і всі країни, які тероризує кремлівське керівництво, вони залишать у спокої", – зазначив він.

Нагадаємо, Путін на деякий час відстане від України, названо найближчу мету Росії.

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