Найнебезпечніше для білорусів те, що президент Олександр Лукашенко нездатний зрозуміти реальність
Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив російський письменник і публіцист Віктор Шендерович, передає Politeka.
"Ця людина не в змозі зрозуміти реальність, тому що сам давно відрубав себе від усіх каналів зв'язку з нею. Думаю, йому не сказали, що він програв. Просто не знайшлося нікого, здатного вимовити ці слова і назвати відсотки. Думаю, він розв'язує бійню в месіанській мудрості впевненості, що проти нього, народного президента, вийшли кимось організовані провокатори. Та й не могла ж його перемогти баба!",- пояснив свою думку Шендерович.
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Письменник думає, що Лукашенко розв'язує бійню в Білорусі, впевнений у тому, що проти нього вийшли провокатори.
"Жах сьогоднішньої Білорусі полягає в тому, що Лукашенко не просто му*к, а му*к месіанського типу, тобто такий мудак, який, по всій видимості, навіть не віддає собі звіт в розмірах катастрофи, яку сам представляє", – підсумував Віктор Шендерович.
Politeka повідомляла, що в ніч з 11 на 12 серпня жорстокість силовиків і військових, що розганяють протест мирних жителів в Білорусі, перевершила навіть те, що відбувалося в попередні дні. Силовики ще при світлі дня почали атакувати сигналять машини. Вони збивали кийками дзеркала, водіїв витягали з салону і били натовпом. Транспортні засоби викрадали.
Є кілька повідомлень про напади на байкерів. Так, в Уруччі, за повідомленнями очевидців до голови байкера приставили пістолет і жорстоко побили.
У Мінському Уруччі силовики побили мотоциклістів, направивши на них пістолети. У цю ніч всюди гриміли потужні вибухи.
"Сьогодні фашисти, особливо з внутрішніх військ (так-так, в основному людей розстрілюють саме вони) і ОМОНу, проявили всю свою звірячу сутність. Виродкам дали повний карт-бланш на погроми і створення заворушень у місті", - пишуть в мережі.
Нова хвиля протестів у Білорусі посилилася до межі, силовики нападають на журналістів і дітей. Так, дуже сильно дісталося журналісту популярного міжнародного видання Сергію Грицю. Силовики напали на нього і розбили дисплей камери. А фотокорресподент "Нашої Ниви «Надія Бужан розповіла, що» карателі Лукашенка" забрали флешку з її камери.
Також були побиті співробітники видання Onliner-Більд-редактор Владислав Борисович і відеокореспондент Сергій Птушко. Останньому розбили камеру.
У район Кам'яної гірки в Мінську звезли кілька автобусів силовиків, які патрулювали мікрорайон, паралельно б'ючи протестувальників. Деякі з них забігали за активістами прямо в під'їзди, де намагалися сховатися люди. Пізніше в цьому ж районі зафіксують на камеру використання світлошумових гранат.
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