Вибух небувалої потужності перетворив порт у столиці Лівану Бейруті на руїни
Катастрофа, яка сталася напередодні ввечері, шокувала увесь світ, а відео моменту вибуху і руйнування приголомшили масштабами, передає Politeka.net.
Як вибух у порту змінив картину міста, показали на прикладі двох фото, до і після, опублікованих у соціальній мережі Фейсбук.
На першому знімку порт до трагедії, на другому – те, що від нього залишилося після вибухів. Як видно на кадрах, масштаби втрат та збитків просто грандіозні.
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Втрати, яких місто зазнало від вибуху в порту, оцінююється в розмірі від трьох до 15 мільярдів доларів. Про це 5 серпня повідомив губернатор Бейрута Марван Аббуд. Крім того, сотні жителів столиці залишилися без житла.
За інформацією, яку поки що озвучила влада Лівану, причиною вибуху могло стати неправильне зберігання 2750 тонн конфіскованого нітрату амонію. Він шість років нібито знаходився в порту без належних умов захисту.
Проте існують й інші версії. Наприклад, Роберт Баєр, колишній співробітник ЦРУ з великим досвідом роботи на Близькому Сході, вважає, що склад міг бути схованкою з боєприпасами або ракетним паливом. На таку думку його наштовхнула помаранчева куля після вибуху.
Вибух був такої сили, що в радіусі кількох кілометрів повибивало вікна і двері, а коливання землі відчули навіть на Кіпрі, який розташований за 240 кілометрів від епіцентру події.
У результаті НП загинули не менше 80 осіб, понад чотири тисячі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Лікарні Бейруту переповнені, а зарубіжні держави вже почали підтримку країни, відправляючи гуманітарні вантажі та матеріальну допомогу.
Зараз триває розслідування обставин і причин трагедії, а в країні оголосили триденну жалобу.
Нагадаємо, українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.
Як повідомляла Politeka, потужний вибух у столиці розніс будинки і машини, дуже багато жертв: кадри НП і подробиці.
Також Politeka писала, що потужний вибух прогримів в Києві після захоплення заручників у Луцьку.