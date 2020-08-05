Вибух небувалої потужності перетворив порт у столиці Лівану Бейруті на руїни

Катастрофа, яка сталася напередодні ввечері, шокувала увесь світ, а відео моменту вибуху і руйнування приголомшили масштабами, передає Politeka.net.

Як вибух у порту змінив картину міста, показали на прикладі двох фото, до і після, опублікованих у соціальній мережі Фейсбук.

На першому знімку порт до трагедії, на другому – те, що від нього залишилося після вибухів. Як видно на кадрах, масштаби втрат та збитків просто грандіозні.

Втрати, яких місто зазнало від вибуху в порту, оцінююється в розмірі від трьох до 15 мільярдів доларів. Про це 5 серпня повідомив губернатор Бейрута Марван Аббуд. Крім того, сотні жителів столиці залишилися без житла.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o — Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020

За інформацією, яку поки що озвучила влада Лівану, причиною вибуху могло стати неправильне зберігання 2750 тонн конфіскованого нітрату амонію. Він шість років нібито знаходився в порту без належних умов захисту.

Проте існують й інші версії. Наприклад, Роберт Баєр, колишній співробітник ЦРУ з великим досвідом роботи на Близькому Сході, вважає, що склад міг бути схованкою з боєприпасами або ракетним паливом. На таку думку його наштовхнула помаранчева куля після вибуху.

Вибух був такої сили, що в радіусі кількох кілометрів повибивало вікна і двері, а коливання землі відчули навіть на Кіпрі, який розташований за 240 кілометрів від епіцентру події.

#BREAKING - #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

У результаті НП загинули не менше 80 осіб, понад чотири тисячі отримали поранення різного ступеня тяжкості. Лікарні Бейруту переповнені, а зарубіжні держави вже почали підтримку країни, відправляючи гуманітарні вантажі та матеріальну допомогу.

Зараз триває розслідування обставин і причин трагедії, а в країні оголосили триденну жалобу.

Нагадаємо, українка розповіла про пережите під час вибуху в Бейруті.

Як повідомляла Politeka, потужний вибух у столиці розніс будинки і машини, дуже багато жертв: кадри НП і подробиці.

Також Politeka писала, що потужний вибух прогримів в Києві після захоплення заручників у Луцьку.