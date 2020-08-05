Лідер ЛДПР Володимир Жириновський поскаржився на пріоритетність тем у російських ЗМІ

В інтерв'ю виданню «Медуза» скандальний російський політик зазначив, що центральні канали і газети практично не висвітлюють бунти в Хабаровському краї, зате події в Україні для них куди важливіші.

«Люди постійно виходять без сучка і задирочки, жодної лампочки не розбили, нічого. Але всі федеральні телеканали замовкли, нічого не показують. У Соловйова щось поговорили, у Скабеєвої, а в інформаційних випусках нічого. День нічого, вже 23 дні мітинги, а центральні канали все одно нічого не повідомляють. В Америці в будь-якому штаті спіткнувся хтось, дитина заплакала — все показують. Хабаровськ вирує 23 дні – нічого! Це ігнорування дратує людей, людям неприємно, що їх немає. Немає Хабаровська і все! Є Україна, Білорусія — їх постійно показують, а Хабаровська немає!», – емоційно заявив Жириновський.

Тим не менше, сам глава ЛДПР не випускає з уваги ні Білорусь, ні Україну. Так, нещодавно він закликав Олександра Лукашенка знятися з виборів.

«Влада – це надовго. Доріжка, літаки, почесний караул, і всі кланяються... Це найстрашніший наркотик. Лукашенко не може відірватися... Олександре Григоровичу, відірвіться ви... І проведіть красиві вибори, знявши свою кандидатуру з виборів», – заявив він.

При цьому Жириновський додав, що найоптимальніший варіант для Білорусі – наслідувати приклад Криму і повернутися до «рідних берегів».

Також він встиг пригрозити Україні і всьому світу ракетами:

«Я вас запевняю, і над Харковом, і над Миколаєвом, і над Житомиром, прийде час, замайорять російські прапори. Америці кінець. Європі кінець. Росія буде світом керувати. Тому що у нас найсильніша в світі армія. Ми можемо пів планети попрасувати, і ви нічого не зрозумієте. Заснете ввечері, а вранці вас не буде. Й американці не зрозуміють, що сталося. Їх теж не буде. Ви що, не розумієте, що це 21 століття? Піхота не потрібна. Дві-три ракети і все».

Нагадаємо, що Жириновський у приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.