Екс-командир підрозділів бойовиків «ДНР» Ігор Гіркиін обурився тим, наскільки по-різному проходить карантин у Криму і в Москві

З цього приводу він навіть написав пост у своєму телеграм-каналі, попередивши владу російської столиці про прийдешні бунти.

Росіянин розповів, що тільки повернувся з Криму, де нібито «вирує пандемія».

«На пляжах валяються десятки тисяч людей, ще десятки тисяч тіл гойдаються на морських хвилях біля пляжів. Кафе, їдальні, ресторани - все заповнено тілами, тілами, тілами... І всі - без масок. Не кажучи вже про рукавички... Поголовно. Зрідка з'являються зовсім-зовсім бліді «свіжі» прибульці в масках, але на них всі дивляться, як на придурків, і - з першою легкою засмагою - маски у них теж чарівним чином випаровуються», – пише він.

За словами Гіркіна, єдиним місцем, де йому довелося «одягнути намордник», став краєзнавчий музей в Судаку, та й то тільки тому, що про це попросив касир, натякнувши на камери всюди.

А от у Москві – ситуація абсолютно протилежна. Колишнього бойовика відмовилися обслужити в магазині, тому що не було маски. На ринку продавці «вовками виють», бо їх штрафують на п'ять тисяч рублів, якщо побачать, що вони продають товар громадянам без масок.

Такий підхід, впевнений Гіркін, добром не закінчиться:

«По-моєму, дехто в московській мерії провокує осінній бунт всіма наявними у нього чималими силами... Ну і (заодно) з задоволенням підраховує прибутки від заздалегідь придбаного «маскового бізнесу»».

Як відомо, в березні московська влада придбала найбільшого виробника медичних масок у Росії - ТОВ «КІТ». У порівнянні з початком року фірма наростила випуск більш ніж у 2 рази - до 1 млн медичних масок на добу.

Нагадаємо, Гіркін розчарувався в приході РФ на Донбас.

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