Білоруси – один з найбільш ментально європейських народів на пострадянському просторі

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив російський соціолог Ігор Эйдман, передає Politeka.

Найбільше жителі цієї країни нагадують авторові німців.

"Спокійні, виважені, відповідальні, без російської хвацького і східного підступності. Білорусь давно могла б стати нормальною демократичною європейською країною, але в 1994 році в республіці сталося страшне нещастя", – пише Ігор Эйдман.

За його словами, нещастя це – прихід до влади Олександра Лукашенка, який, як вважає соціолог, на десятиліття занурив країну в "застійне болото".

Проте, нагадує експерт, історія нагадує життя тим, що в ній невдачі чергуються з успіхами.

"Білорусам страшно не пощастило з Лукашенком, але у країни з'явився шанс. Якщо вдасться скинути Цибулі і одночасно відбитися від Путіна, Білорусь в короткостроковій перспективі здатна стати європейською, демократичною країною", – резюмував Ігор Эйдман.

Politeka повідомляла, що нинішня ситуація в Білорусі нагадує скандал, що стався нещодавно в Чехії. Про це пише американська журналістка Ксенія Кирилова. Автор нагадала, що цей скандал розпочався із звинувачень Москви в спробах отруєння рицин муніципальних чиновників Праги, а закінчився, як повідомлялося, анонімним помилковим доносом одного дипломата на іншого. Щось подібне, передбачає Кирилова, могло статися і в Білорусі.

Бойовики російської ПВК «Вагнер» готувалися усунути президента Білорусі Олександра Лукашенка. Таку думку озвучив російський і американський політолог Андрій Піонтковський.

Політолог переконаний, що російське керівництво поставило завдання найманцям ліквідувати лідера Республіки Білорусь, так як сам Лукашенко завзято пручається поглинання Білорусі Росією.

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