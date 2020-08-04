Білоруси – один з найбільш ментально європейських народів на пострадянському просторі
Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив російський соціолог Ігор Эйдман, передає Politeka.
Найбільше жителі цієї країни нагадують авторові німців.
"Спокійні, виважені, відповідальні, без російської хвацького і східного підступності. Білорусь давно могла б стати нормальною демократичною європейською країною, але в 1994 році в республіці сталося страшне нещастя", – пише Ігор Эйдман.
Фітнес-тренер Усманова ледь прикрила принади ниточками: з таким тілом купальник не потрібен
Гросу без штанів пішла по стопах Асмус, пікантні кадри облетіли мережу: "Це не ліжко, це ..."
Суддя «Майстер Шеф» розповів секрети приготування смачних котлет: «Обов'язково беру ...»
Красуню з «Квартал 95» застукали за сороміцьким заняттям в кущах, кадри облетіли мережу: «Життя таке»
За його словами, нещастя це – прихід до влади Олександра Лукашенка, який, як вважає соціолог, на десятиліття занурив країну в "застійне болото".
Проте, нагадує експерт, історія нагадує життя тим, що в ній невдачі чергуються з успіхами.
"Білорусам страшно не пощастило з Лукашенком, але у країни з'явився шанс. Якщо вдасться скинути Цибулі і одночасно відбитися від Путіна, Білорусь в короткостроковій перспективі здатна стати європейською, демократичною країною", – резюмував Ігор Эйдман.
Politeka повідомляла, що нинішня ситуація в Білорусі нагадує скандал, що стався нещодавно в Чехії. Про це пише американська журналістка Ксенія Кирилова. Автор нагадала, що цей скандал розпочався із звинувачень Москви в спробах отруєння рицин муніципальних чиновників Праги, а закінчився, як повідомлялося, анонімним помилковим доносом одного дипломата на іншого. Щось подібне, передбачає Кирилова, могло статися і в Білорусі.
Бойовики російської ПВК «Вагнер» готувалися усунути президента Білорусі Олександра Лукашенка. Таку думку озвучив російський і американський політолог Андрій Піонтковський.
Політолог переконаний, що російське керівництво поставило завдання найманцям ліквідувати лідера Республіки Білорусь, так як сам Лукашенко завзято пручається поглинання Білорусі Росією.
Арешт "вагнеровцев" в Білорусі стривожив Кремль: "Росії вкрай не вигідно..."
"Майдан" в Білорусі набирає обертів: десятки тисяч людей вийшли на вулиці, кадри.
Лукашенко загнали в пастку, належить зробити вибір: "або відправитися на нари або..."