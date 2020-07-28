Протести в Хабаровську не принесуть належного результату, оскільки люди мітингують під "неправильними" гаслами

Про це у своєму блозі для Обозревателя заявив український блогер Аnti-colorados, передає Politeka.

На його думку єдине гасло, яке реально зміг би змінити ситуацію, – це вихід регіону зі складу Росії.

"Ось це і буде означати "Росія йди" і "Путіна у відставку" для даного конкретного регіону", – переконаний Аnti-colorados.

Блогер вважає, що якби в Хабаровському краї з'явився б таке гасло, все інше вишикувалося б логічним ланцюжком.

Автор пропонує росіянам звернути увагу на федеративний устрій країни і діяти у відповідності з Конституцією РФ, яку теж можна використовувати для досягнення цієї мети.

"Беремо за зразок "кримський референдум" і робимо все за образом і подобою. І нехай Москва спробує заспівати пісню про сепаратизм, відразу її Кримом по харі", – радить Аnti-colorados.

Politeka писала, що мітинги в російському Хабаровську будуть мати потенціал тільки в одному випадку. Своєю думкою поділився російський опозиційний політик Юрій Медовар.

"Потрібно врахувати, що в Хабаровську – інший народ. На Далекий Схід відправляли в посилання, там нормальні люди. Там мужики, це не московська інтелігенція, яка впадає пластиковими стаканчиками. Там мужики серйозні. Мужик сказав – мужик зробив. Вони будуть стояти. І не дай Бог, якщо їх почнуть розганяти. Це погано скінчиться", - заявив Медовар.

Українці намагаються відокремити Хабаровськ від РФ, організувавши там "майдан". Таку думку озвучив пропагандист Володимир Соловйов.

На його думку, українські активісти розгорнули в Хабаровську акцію - закликають до відокремлення краю.

"Це ціла інформаційна кампанія. Активісти просувають ідею про належність Хабаровська Україні. Вимагають провести референдум і відокремити регіон від Росії. Поширюють українську мапу, де на території Хабаровського краю відзначена як «Зелений Клин»", - вважає Соловйов.

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