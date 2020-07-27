Журналіст Айдер Муждабаєв зробив несподівану заяву про ядерну зброю в Криму

За його словами, тільки найжорсткіші санкції Заходу, спрямовані на розвал Росії, зможуть перешкодити планам Кремля щодо розміщення ядерної зброї в анексованому Криму.

Таку думку він висловив 2018 року для журналістів Обозреватель.

За його словами, в чутках і домислах багатьох ЗМІ про розміщення на півострові ядерних боєголовок "абсолютно нічого дивного немає".



"Крим Росії абсолютно не потрібен, ні люди, які там живуть, ні, в першу чергу, кримські татари, так і всі інші. Навіть прихильники "русского мира" їм там не потрібні. Крим їм потрібен як плацдарм, який виправдовує придуману легенду про "російський Крим", про святість і все ось це", - сказав Муждабаєв.

Крім того, він відмітив, що перешкодити планам Росії на півострові поки не є можливим.

Він також додав, що Росію можна послабити лише найжорсткішими санкціями.

"Протистояти Росії можна тільки одним способом – жорсткими економічними санкціями. І держава Російська Федерація в тому вигляді, в якому вона зараз існує, перестане існувати за рік, оскільки 80% бюджету Росії складають надходження за продані їй енергоносії. Поки цього не сталося, Путін буде творити що завгодно, де завгодно і як завгодно", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.