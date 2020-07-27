Головний підсумок візиту в Київ президента Швейцарії – це вимога про необхідність відправки в окупований Крим представників міжнародних організацій з прав людини

Таку думку у своїй статті для Крим.Реалії озвучив публіцист і журналіст Віталій Портников, передає Politeka.

На думку автора, це говорить про те, що Криму дана однозначна характеристика: анексована територія, на якій постійно порушуються права людей, які там проживають, у зв'язку з чим на півострові необхідний постійний міжнародний моніторинг для контролю за дотриманням цих прав.

Порнтиков визнає, що в Кремлі до цієї заяви поставляться, швидше за все, скептично, але це, стверджує він, лише на перший погляд.

"Хіба ми можемо говорити, що за шість років, які пройшли після окупації, Крим повністю "вписався" у правовий простір Росії? Ні, не можемо. У Криму немає "Російських залізниць", ні російської банківської системи, ні російської мобільного зв'язку, немає міжнародного транспортного сполучення", – перерахував журналіст.

тобто, пояснює Портников, немає нічого, що хоч якось пов'язує окупований півострів з світовою економікою.

Тому, продовжив автор цю пропозицію президента Швейцарії – це саме те, на що повинна спиратися український МЗС.

"Тут в України є не просто авторитетні союзники. Коли в Берні виступають із подібними пропозиціями, то розуміють, що вони зможуть знайти порозуміння у інших країн, і в самих ОБСЄ і ООН", – пояснив свою точку зору Віталій Портников.

Журналіст визнає, що з боку українських дипломатів спочатку будуть декларації, а не дії. Все одно міжнародний моніторинг в аннексированном Криму стане важливим умовою такої підтримки, коли Москві потрібно буде заручитися підтримкою світової спільноти.

Тому, переконаний автор, слова президента Швейцарії – це свого роду індикатор.

"Індикатор того, що світ не збирається включати зелене світло для проїзду захопив Крим російського танка. І що окупація Криму і Донбасу – саме так, обох цих територій – залишається важливим пунктом міжнародного порядку денного", – резюмував Портников.

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