Головний підсумок візиту в Київ президента Швейцарії – це вимога про необхідність відправки в окупований Крим представників міжнародних організацій з прав людини
Таку думку у своїй статті для Крим.Реалії озвучив публіцист і журналіст Віталій Портников, передає Politeka.
На думку автора, це говорить про те, що Криму дана однозначна характеристика: анексована територія, на якій постійно порушуються права людей, які там проживають, у зв'язку з чим на півострові необхідний постійний міжнародний моніторинг для контролю за дотриманням цих прав.
Порнтиков визнає, що в Кремлі до цієї заяви поставляться, швидше за все, скептично, але це, стверджує він, лише на перший погляд.
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"Хіба ми можемо говорити, що за шість років, які пройшли після окупації, Крим повністю "вписався" у правовий простір Росії? Ні, не можемо. У Криму немає "Російських залізниць", ні російської банківської системи, ні російської мобільного зв'язку, немає міжнародного транспортного сполучення", – перерахував журналіст.
тобто, пояснює Портников, немає нічого, що хоч якось пов'язує окупований півострів з світовою економікою.
Тому, продовжив автор цю пропозицію президента Швейцарії – це саме те, на що повинна спиратися український МЗС.
"Тут в України є не просто авторитетні союзники. Коли в Берні виступають із подібними пропозиціями, то розуміють, що вони зможуть знайти порозуміння у інших країн, і в самих ОБСЄ і ООН", – пояснив свою точку зору Віталій Портников.
Журналіст визнає, що з боку українських дипломатів спочатку будуть декларації, а не дії. Все одно міжнародний моніторинг в аннексированном Криму стане важливим умовою такої підтримки, коли Москві потрібно буде заручитися підтримкою світової спільноти.
Тому, переконаний автор, слова президента Швейцарії – це свого роду індикатор.
"Індикатор того, що світ не збирається включати зелене світло для проїзду захопив Крим російського танка. І що окупація Криму і Донбасу – саме так, обох цих територій – залишається важливим пунктом міжнародного порядку денного", – резюмував Портников.
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