Росія буде освоювати Місяць разом з Китаєм

Про це в ефірі Соловйов LIVE заявив генеральний директор Роскосмосу Дмитро Рогозін, передає Politeka.

"Нещодавно ми з керівником Китайської національної космічної адміністрації Чжаном Кэцзянь домовилися, що освоєння Місяця і побудова місячної наукової бази ми швидше за все будемо робити вдвох – Росія і Китай", – повідомив він.

Новина про це знайшла живий відгук у соцмережах. Коментатори пишуть, що це заява – чергове хвастощі російського чиновника. Загальний тон коментарів, в основному, глузливий і уїдливий.

Так, користувач Леонід Хегай задає логічне запитання: "А у китайців запитали?"

Сергій Орлов зловтішається, натякаючи на експансію Китаю в російському Сибіру.

"Сибір вже "освоїли" спільно", – іронізує він.

"В пропорції "один рябчик, один кінь", – насміхається користувач latiniano.

Еvgenitarasov77 припускає, що швидше за все, в прийдешньому освоєнні Місяця Росія буде відповідати тільки за постачання туалетного паперу на китайські і американські місячні бази.

"На китайській ракеті і російському батуті", – пише Дисидент.

Сергій переконаний, що "самостійно рЫгозин вже нічого не може".

"Звучить красиво. Але для Росії це практично безглуздо. У відсутність своєї промисловості це "освоєння" заради освоєння. А ось для Китаю так. Витягнуть залишки технологій, що в процесі присвоять - і привіт сім'ї!", – висловив свою точку зору Osip.

Politeka писала, що успіхи американського інженера Ілона Маска не дають спокою "Роскосмосу". Ідея "наздогнати і перегнати Америку" для космічної галузі РФ знову актуальна, як ніколи.

Так, росСМИ повідомили новину про те, що в країні розробляється двигун для відправки важких кораблів за межі Сонячної системи. Про це журналістам розповів гендиректор «Роскосмосу» Дмитро Рогозін.

За його словами, на традиційних хімічних силових установках — кисень-гасових або водневих — не можна полетіти до далеких планет. Тому зараз фахівці підприємств «Роскосмосу» створюють транспортно-енергетичний модуль на основі ядерної энергодвигательной установки мегаватного класу.

Перша жінка-космонавт у світі Валентина Терешкова назавжди увійде в російську історію як ініціатор «обнулення» Путіна. Як відомо, у березні депутат Держдуми РФ запропонувала внести до Конституції поправки, які дозволять російському президенту переобиратися до 2036 року. За цим послідував скандальний референдум і, як результат, – отримання Путіним права керувати Росією ще не один термін.

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