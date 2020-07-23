Відомий журналіст Айдер Муждабаєв пояснив особливості "русского мира"

Так, він нагадав 2017 року про те, що навіть так звані російські ліберали в питанні Криму поводять себе також, як і вірні путінці. А "русский мир" - це не тільки брехня, це ще коли ти боїшся правди.

Про це журналіст написав на своїй сторінці в мережі Facebook, передає видання Обозреватель.

"Хороший російський письменник Борис Акунін, який, живучи не в Росії, приїхавши в Київ, виступаючи в українському телеефірі, так і не зважився вимовити три слова: "Крим — це Україна". Злякано промовив: "Крим — це не Росія". І потім ще якусь нісенітницю. "Русский мир" — це не тільки брехня та девіанти, це ще коли ти боїшся правди", - зазначив він.

Журналіст вважає, що окуповані агресором території не повертаються згідно з принципом "русского мира" - якщо Україна не успішна, то навіщо повертатися. Та зазначає, що така позиція дуже близька до розуміння єдності образу думок "русского мира" — від його хард - до лайт-версії.

"І тут проявляється контраст, з яким я визначаю ментальний кордон "русского мира". Українці, не причетні до кримськотатарського горя, рефлексують, співчувають, допомагають, чим можуть, хоча б морально. А росіяни, чия країна є автором цього гібридного геноциду XXI століття, мовчить, відписуються від новин про Крим. Як нещодавно сказав один російський не провладний журналіст: "Ми дистанціювалися від Криму". Від єврейських гетто теж колись "дистанціювалися"", - резюмує Муждабаєв.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.