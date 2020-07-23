Кремль на все око дивиться на сусідню Білорусь

Ніхто не знає, що буде в Хабаровську через кілька днів

Про це у своєму блозі для Ехо Москви пише оглядач Антон Орехъ, передає Politeka.

Також, експерт не впевнений, що протести продовжаться в Росії.

"Скільки ще міст Росії почнуть бунтувати і наскільки мирно це буде?", – задає риторичне запитання Антон Орехъ.

Автор переконаний в тому, що на сьогоднішній день Кремль у всі очі дивляться на сусідню Білорусь, що б побачити в цій країні своє майбутнє. Однак, додав він, при цьому в Москві активно прораховують різні варіанти.

"Майдан і падіння Януковича дали можливість забрати Крим. А якщо Батько захитається? Тоді можна і всю Білорусію загарбати!", – переконаний Антон Орехъ.

Експерт припускає, що при подібному розвитку подій президент Білорусі Олександр Лукашенко першим запропонує угоду Кремлю і стане почесним віце-президентом.

"Об'єднаємося, приймемо нову Конституцію, знову все обнулим. Це ж краса яка! Не впевнений, що дивлячись на події в Мінську, в Кремлі відчувають лише одну тривогу. Ця "Ганьба!" може тут когось сильно порадувати.

Politeka повідомляла, що російський письменник, драматург і публіцист Віктор Шендерович розкритикував президента РФ Володимира Путіна за агресивну політику. За його словами, президент Росії Володимир Путін повинен постати перед судом навіть власної країни за те, що розв'язав війну проти України. Разом з тим він зазначив, що судити лідера країни-агресора слід саме за вторгнення в чужу державу, а не за політичні рішення.

Поліція РФ розповіла про затримання понад 130 учасників неузгодженої акції опозиції, яка пройшла вчора в центрі Москви.

"Співробітниками поліції спільно з співробітниками Росгвардии порушення громадського порядку в центрі Москви було припинено. У територіальні відділи поліції для розгляду доставлено 132 людини", – розповіли в МВС Москви.

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