В Росії до Володимира Путіна звернулись з проханням про допомогу дещо нестандартним способом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, жителі села Кукуєвка Курської області висадили картоплею звернення до російського президента.

"В.В. Путін, допоможіть Кукуєвці Курської області", - йдеться у зверненні.

"Чому не на колінах? Жителі курського села Кукуєвка висадили звернення до Путіна картоплею", - повідомив український блогер "Фашик Донецький".

За даними російських ЗМІ, жителі Кукуєвки просять Путіна про допомогу у вирішенні проблем із забудовою селища.

Місцеві мешканці повідомляють, що не можуть добудувати будинки і кілька років зареєструвати вже готову нерухомість. За їхніми словами, "селище не розвивається", тому що в ньому немає газифікації і дорожньої мережі. Також жителі Кукуєвки поскаржилися і на недостатнє медичне обслуговування.

За даними російських ЗМІ, жителі Кукуєвки вже тричі звертались до президента РФ з проханням про допомогу, однак жодної реакції так і не було.

"Ми, жителі села Кукуєвка Курської області, просимо у вас допомоги у вирішенні проблеми з забудовою нашого селища. Протягом більш ніж двох років ми не можемо зареєструвати свої будинки... З січня 2018 року припинилася видача дозволів на будівництво, та частина селища є незабудованою, що створює пожежну загрозу побудованим будинкам", - йдеться в останньому відеозверненні.

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