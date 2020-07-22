В Росії до Володимира Путіна звернулись з проханням про допомогу дещо нестандартним способом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.
Так, жителі села Кукуєвка Курської області висадили картоплею звернення до російського президента.
"В.В. Путін, допоможіть Кукуєвці Курської області", - йдеться у зверненні.
"Чому не на колінах? Жителі курського села Кукуєвка висадили звернення до Путіна картоплею", - повідомив український блогер "Фашик Донецький".
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За даними російських ЗМІ, жителі Кукуєвки просять Путіна про допомогу у вирішенні проблем із забудовою селища.
Місцеві мешканці повідомляють, що не можуть добудувати будинки і кілька років зареєструвати вже готову нерухомість. За їхніми словами, "селище не розвивається", тому що в ньому немає газифікації і дорожньої мережі. Також жителі Кукуєвки поскаржилися і на недостатнє медичне обслуговування.
За даними російських ЗМІ, жителі Кукуєвки вже тричі звертались до президента РФ з проханням про допомогу, однак жодної реакції так і не було.
"Ми, жителі села Кукуєвка Курської області, просимо у вас допомоги у вирішенні проблеми з забудовою нашого селища. Протягом більш ніж двох років ми не можемо зареєструвати свої будинки... З січня 2018 року припинилася видача дозволів на будівництво, та частина селища є незабудованою, що створює пожежну загрозу побудованим будинкам", - йдеться в останньому відеозверненні.
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