Журналіст Айдер Муждабаєв розповів, чому президент РФ Володимир Путін ніколи не віддасть Донбас Україні

За його словами, президент Росії Володимир Путін не має наміру повертати ні аннексований Крим, ні окуповані території Донбасу в силу особливостей своєї психології.

Таку думку він озвучив 2019 року для журналістів видання Обозреватель.

"Путін ніколи не поверне Україні окуповані території — і Крим, і ОРДЛО теж. Ніколи. Люди, які кажуть, що Путін на якихось умовах може повернути ОРДЛО, нічого не розуміють в його психології. Крутий пахан ніколи нічого не віддає. Він ніколи не проявляє слабкість", — пояснив Муждабаєв.

На його думку, "з Путіним можна вести переговори тільки про капітуляцію".

"Або капітулювати перед ним, або, щоб він капітулював. Ніяких домовленостей з ним ніколи не буде", - запевнив журналіст.

Також раніше повідомлялося, що Айдер Муждабаєв висловився про переговори України з "ДНР" і "ЛНР". За його словами, прямі переговори між офіційним Києвом і "владою" "ДНР" і "ЛНР" будуть означати поразку України.

"Як тільки такі переговори почнуться розмови про незалежну Україну закінчаться. Це буде означати, що Україна здалася, визнала російську брехню. Як кажуть, якщо палець в пастку потрапив, то і весь пропав. Це те, про що мріє Путін. І це те, чого він хоче. Він хоче назавжди залишити собі Крим і змусити Україну рахуватися з окупованою Росією територією", – заявив він.

Нагадаємо, що Муждабаєв упевнений, що після того, як у Росії «обнулили» терміни Путіна і розв'язали йому руки.

Як повідомляла Politeka, Муждабаєв не впевнений, що президент Реджеп Ердоган зважиться на серйозне протистояння з Росією.

Також писала Politeka, що Муждабаєв впевнений, що президент Росії Володимир Путін готує Україні нову пастку.