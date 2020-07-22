Демонтаж Росії – найкращий вихід для України і Криму

Про це у своєму блозі для Еспресо пише журналіст Віталій Портников, передає Politeka.

Публіцист нагадав, що 40 років тому парламенти Латвії, Литви та Естонії прийняли рішення про приєднання до СРСР.

"Володимир Путін називає цей процес "інкорпорацією", яка відповідала тодішньому міжнародного права. Але Путін бреше", – стверджує публіцист і пояснює чому.

Так, згідно з домовленостями Гітлера і Сталіна, Латвію, Литву і Естонію віднесені до "сфери впливу" СРСР, Гітлер при цьому негайно вивіз з цих держав німецьке населення. У свою чергу, СРСР Союз зажадав від Риги, Каунаса і Таллінна погодитися з розміщенням на їх території Червоної армії.

"З допомогою цих військ і нових окупаційних частин Червоної Армії у всіх трьох країнах були проведені державні перевороти, їх уряду зміщені. Після цього пройшли так звані "вибори" в нові парламенти, до участі в яких були допущені тільки комуністи та їхні союзники. Але навіть в цих умовах жителям окупованих країн не довіряли: бюлетень в урну кидав не виборець, а член виборчої комісії", – повідомив Портников.

головне на той момент, на думку автора, було те, що в передвиборній програмі комуністів не говорилося ні слова про приєднання до СРСР.

"Навіть самі керівники балтійських компартій і нові "депутати" про це нічого не знали, вони вважали, що будуть правити новими "соціалістичними країнами". При цьому рішення про приєднання до СРСР згідно з чинним Основним законам країн Балтії могло прийматися тільки на референдумі, а не шляхом голосування в парламенті", – продовжив журнались.

Публіцист акцентує увагу на тому, що через 74 роки після цих подій російський президент Володимир Путін повторив в Криму ці "сталінські фокуси".

"Верховна Рада автономії не буде мати ніяких законних прав ні для голосування про "незалежність Криму, ні для рішення про приєднання нового "держави" до Росії. При цьому в Криму навіть не наважилися провести "референдум" про незалежність, що ставить під сумнів легітимність рішення про його приєднання до Росії навіть з російської позиції. Це рішення, до речі, суперечило вже не тільки українському, не тільки кримському, але і російському законодавству. Але коли порушення закону зупиняло злочинців – Сталіна, Путіна і їхніх поплічників та прихильників", – пояснив свою точку зору Віталій Портников.

Журнналист вказав на те, що Конституція СРСР не зробила країни Балтії частиною Радянського Союзу. Для того, щоб повернутися до примату міжнародного права, довелося демонтувати сам СРСР.

"Можливо, це гірке, але корисне ліки спрацює і у випадку з Російською Федерацією: її демонтаж для відновлення територіальної цілісності України представляється на сьогоднішній день найкращим виходом і для України, і для Криму, і для народів Росії, в тому числі і для російського народу", – резюмував Портников.

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