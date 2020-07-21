Російський журналіст і письменник Дмитро Биков висказався про президента РФ Володимира Путіна і російське суспільство

За його словами, нинішнього президента Росії Володимира Путіна ніким замінити і виростити за шість років наступника неможливо.

Таку думку він висловив 2018 року в інтерв'ю для видання "Собеседник".

"Даність ж така, що замінити Путіна ніким і виростити за шість років наступника неможливо: технічно це нескладно зробити за рік, як показав випадок того ж Володимира Путіна в 1999 році, – але світоглядно не вийде ніяк", - зазначив він.

Биков підкреслив, що в 1999 році Путін відповідав запитом країни: "їй потрібен був вождь молодий, здоровий (особливо після Єльцина), енергійний, взагалі принципово новий – бо та країна була радикально оновлена і тільки починала звикати до нового статусу".

За його словами, після Путіна влада може отримати тільки Путіна – як би його не звали, а Росія стала зовсім іншою - скотилася в гіршу сторону.

"Сьогоднішня Росія настільки деградувала в результаті багаторічного застою, настільки отупіла від безперервних заборон, настільки контролюється на всіх рівнях спецслужбами і їх агентами, що ніякого нового лідера вона не хоче; так вона просто не витримає його, як старець не витримає марафону – при всій безперечній користі бігу. Сьогодні нам потрібен, нам би чого-небудь затишного, колишнього, Брежнєва", - резюмував Биків.

Нагадаємо, Биков розкрив справжнє ставлення росіян до війни з Україною.

Як повідомляла Politeka, Биков повернувся з того світу і вперше розповів, що бачив.

Також Politeka розповідала, що Биков заявив, що Путін буде правити вічно.