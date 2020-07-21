Туреччини виявився не потрібен російський газ

Таку думку висловив у Facebook російський блогер, експерт в енергетичній сфері і міжнародній політиці Ель Мюрид, повідомляє Politeka.

Експерт звернув увагу на повідомлення про те, що газопровід "Блакитний потік" з невідомих причин простоює вже півтора місяці.

"Він був закритий у травні на профілактику і технічне обслуговування, терміном завершення робіт називалася дата 29 травня, але робота так і не була відновлена. Причина цілком банальна - Туреччина настільки скоротила закупівлі російського газу, що їй цілком достатньо потужностей "Турецького потоку" – пояснив ситуацію Мюрид.

Російський газ, продовжив аналітик, останні три роки заміщається поставками СПГ та додатковими закупівлями газу з Азербайджану. В таких умовах "Блакитний потік" стає надлишковим попитом.

"Падіння експорту" Газпрому " практично по всіх напрямках стає хронічним. Якийсь час зберігати надлишкові потужності доведеться, так як є слабка і майже нездійсненна надія на те, що ситуація виправиться, але в реальності потрібно готуватися до того, що російський експорт вуглеводнів в перспективі зменшиться - та вже не на відсотки, а в рази", – прогнозує Ель Мюрид.

Експерт називає причини сформованої ситуації: скорочення попиту, викликане економічними причинами і програми переходу на поновлювані джерела енергоресурсів.

"Скорочення попиту стає неминучим, так як світова криза дозволяється специфічної "світовою війною", мета якої - ліквідація надлишкових промислових потужностей. А значить - скорочення попиту на сировину стає об'єктивним. Друга причина - в токсичності Росії як постачальника ресурсів. Політика шантажу і тиску плюс відверто недружні і навіть ворожі дії Кремля по відношенню до більшості своїх "партнерів" робить його буквально ізгоєм. Логічно, що "партнери" біжать від привабливих пропозицій і самого Кремля, як від зачумленого", – озвучив свою точку зору блогер.

Мюрид зазначає також, що ряд національних ринків або закриваються від поставок російського газу (як це відбувається в Україні чи Польщі), або скорочують свою залежність від нього максимально прискореними темпами.

"Блакитний потік" – перший сигнал, але неминуче постане питання про інших трубопровідних системах, які теж використовуються не повною мірою. Всі вони відчувають хронічне недозавантаження, і навряд чи положення виправиться. Природно, що пустують і незадіяні потужності будуть негативно позначатися на рентабельності експорту Газпрому, додатково збільшуючи його і без того незавидне становище", – резюмував Ель Мюрид.

Politeka писала, що в Росії з'явився новий ворог після чорного понеділка: "крутіше турецьких помідорів".

Катар готує удар по Газпрому: "По суті, це оголошення війни".

Газпром вирішив вкласти мільярди в Полтаву, деталі проекту: "Поставтеся з розумінням".